Auto elettrica a meno di 20 mila euro nel piano Renault

Auto elettrica a meno di 20 mila euro nei piani di Luca De Meo, il numero uno del Gruppo Renault. Lo rivela un documento internato svelato dalla Reuters.

Auto elettrica a meno di 20 mila, sotto la Twingo

Il top manager italiano, ex capo della Seat, sta facendo circolare tra manager e sindacalisti una serie di riflessioni sul futuro della Renault. Vuole puntare più sulla redditività che sul numero delle auto vendute. E riportare in Francia (il suo primo azionista è il governo di Parigi) tutta una serie di produzioni ora dislocateall’estero. Oltre a voler accelerare sull’elettrico e rendere questa tecnologia più accessibile. “…dobbiamo puntare sulla piattaforma CMF-B-EV, sviluppando una gamma di veicoli elettrici emblematici e redditizi a un prezzo inferiore a 20.000 euro, prodotti in Francia” , scrive De Meo in uno dei documenti. Attualmente, fa notare il sito transalpino Automobile Propre, solo 4 modelli (compreso lo Zoe) sui 10 venduti da Renault sono prodotti in Francia. Tra quelli fabbricati all’estero (a Novo Mesto, Slovenia) c’è la Twingo ZE, al momento l’elettrica meno costosa sul mercato, a 22.450 euro(pre-incentivi). Solo il motore elettrico della Twingo è prodotto in Francia, a Cléon.

L’elettrico democratico, un sogno da Barcellona a Parigi

De Meo conosce molto bene il tema dell’auto elettrica primo-prezzo. Quando ancora guidava la Seat, la Volkswagen gli chiese di sviluppare una nuova generazione di auto elettrica da meno di 20 mila euro per tutte le marche del Gruppo. Eravamo nel marzo del 2019, il grande capo del colosso tedesco, Herbert Diess, volò a Barcellona per presentare il progetto. Per la prima volta veniva affidato alla Seat il compito do sviluppare una piattaforma tecnica per tutto il gruppo, un investimento molto importante. “Il progetto legato alla piattaforma per le vetture elettriche di piccole dimensioni rappresenta un importante passo in avanti verso una mobilità elettrica più democratica. SEAT realizzerà la prima vettura elettrica progettata specialmente per spostamenti urbani” spiegò Diess. Poi per De Meo è arrivata la classica offerta a cui non si può rinunciare, la guida di tutto il Gruppo Renault. E quel progetto si sposta dalla Catalogna a Parigi.