Auto elettrica a fuoco a Trieste, si sa perchè?

Auto elettrica a fuoco: si tratta di una Renault Zoe. Le fiamme e i fumi hanno indotto i Vigili del Fuoco a evacuare la scuola adiacente, la Montessori San Giusto. Lo segnala Roberto, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Auto elettrica a fuoco, una Zoe: la causa potrebbe essere negli urti che…?

“Da possessore di auto elettrica ogni volta che in rete c’è una notizia di una BEV che prende fuoco, vengo bersagliato. Mi chiedevo se potevate approfondire questa notizia. In particolare, sarebbe utile risalire alle cause. Io ho un dubbio. Dalla foto mi sembra di aver visto che l’auto è stata parcheggiata su di un marciapiede. Il mio sospetto è che il proprietario sia un abitudinario. E che, con ogni probabilità, abbia sottoposto più di una volta il pacco-batteria a degli urti . Essendo le batterie della Zoe di tipo NMC, se la mia ipotesi fosse realistica, potrebbe essere la causa? Colgo l’occasione per salutare e ringraziare la redazione per il lavoro d’informazione che svolgono con professionalità“. Roberto.

Servono più informazioni, per sviluppare un lavoro serio di prevenzione

Risposta. Purtroppo al momento possiamo fare solo ipotesi. Stiamo cercando di metterci in contatto con Vigili del fuoco e Polizia Locale per capire se ci sono ipotesi sulle origini dell’incendio. Incendio sviluppatosi quando nessuno si trovava a bordo. I media locali riferiscono solo di “operazioni di spegnimento, rese complesse dalla tipologia elettrica del veicolo”. Sappiamo benissimo che ogni volta che si sviluppano fiamme da una EV l’enfasi che viene data è ben superiore al risalto dato agli incendi di auto termiche.

E che, statistiche alla mano, in rapporto al circolante sono ben più frequenti i casi di auto con motori tradizionali. Ma non è questo che ci interessa. Ci preme capire da che cosa originano le fiamme e che cosa fare, lato costruttore e lato utilizatore dell’auto, per prevenire gli incendi. Ergo: più notizie verranno date e più statistiche vengono raccolte, meglio è per siluppare un lavoro serio di prevenzione. Per la sicurezza di tutti.