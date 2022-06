Auto e casa: come cambia la vita in EV

Auto e casa: Andrea, un lettore lombardo, racconta come l’arrivo di una Opel Corsa-e ha cambiato anche l’organizzazione “elettrica” domestica. Ricordiamo che chi vuole raccontare la sua esperienza, può scrivere a info@vaielettrico.it

di Andrea Baga

“S ono un vostro lettore e “seguace” dello youtuber Matteo Valenza. Vorrei parlare della mia esperienza: come vivo con la mia Opel corsa-e, non solo lato auto, ma anche come si vive la casa. La macchina mi è arrivata a fine Settembre 2021 e ad oggi ho fatto poco più di 9.000 km, tra casa-lavoro e utilizzo nei paesi limitrofi dove vivo“.

Auto e casa: era un continuo spegnere e accendere elettrodomestici, poi…

“CAMBIARE STILE DI VITA DELLA CASA? La risposta non è così scontata, personalmente ho avuto due distinte fasi. Nella prima la risposta è SI, abbiamo dovuto adattarci al fatto che avendo solo 3KW o caricavo l’auto con il caricatore portatile o utilizzavo gli elettrodomestici. Quindi tra me e la mia compagna era un continuo POSSO ….. ? ASPETTA che blocco la ricarica dell’auto. Oppure: questa sera non accendere la lavastoviglie, ecc… Si un vero e proprio rubarsi i kW… Nella seconda fase l’arrivo della WALL-BOX e grazie anche alla fase sperimentale del GSE (6kW nelle ore notturne e domenica) la risposta alla domanda sopra è NO. Grazie alla wall-box adattiva in base ai carichi di casa e alla configurazione fatta, la vita è tornata quella di sempre. Sto attento di non attaccare 2 o più elettrodomestici ad alto assorbimento tra loro. Dimenticandomi tranquillamente dell’auto, che al più si stacca dalla ricarica e si riattacca appena può…

La gente ti chiede: perché non ricarichi al 100%?

“ Da quando ho preso l’auto elettrica, mi sono state rivolte domande, dalle più comuni alle più strane… La più comune riguarda autonomia e tempi di ricarica. Rispondo che la macchina fa mediamente da 280 a 310 km. Raramente riesco a fare viaggi così lunghi e se dovesse capitare cerco le colonnina da 50kW in su per una carica veloce. Vedo che la gente fatica a capire che le ricariche, soprattutto nelle colonnine, non devono essere al 100%, salvo che tu debba percorrere più dell’autonomia della macchina. Devi mettere solo i kW che sai che ti bastano per arrivare a casa in sicurezza, tanTo più che oltre l’80% di riempimento la laricarica è molto più lenta. Ma qua di colonnine ce ne sono? Abito in un paese poco distante da Erba (CO) . Sulle prime la risposta è No, ma solo perché non ci facciamo caso e alcune volte sono un pò nascoste. Ma grazie alle varie APP dei fornitori o di “roaming“, vedo dove sono le colonnine, lo stato e la potenza “ .

Pensano che in autostrada non ci possa andare…

“ Ma in autostrada non puoi andare, giusto? Errore: in autostrada posso e la macchina è limitata a 150 km/h, anche se è consigliato non andare oltre i 110 km/h per non compromettere l’autonomia. Almeno per ora che le colonnine in autostrada scarseggiano.

Ma in montagna non sale, giusto? Dipende dalla salita, se sale una macchina a motore scoppio (non 4×4), allora sale anche quella elettrica e forse anche con meno difficoltà per avere la coppia da subito. Maltempo… Eh sì, arriva il maltempo, pioggia e neve… ebbene si, mi è stato chiesto come va la macchina quando piove e nevica. Cosa rispondere? Va come tutte le altre macchine, se piove devi andare più piano e se nevica quel che importa non è l’auto, ma le gomme che monta. Costerà tanto il tagliando? Effettivamente questo non lo so, ma sentendo varie opinioni non dovrebbe costare cosi tanto. Visto che: non ho il filtro dell’aria motore, non ho olio motore, non ho il filtro olio motore, le candele ecc… “.

Auto e casa: ci sono anche vantaggi che nessuno dice…

“ Ma che vantaggi ha la macchina elettrica? Se la carica è tra 50 e 100%, posso riscaldare l’abitacolo prima di salire. Visto che guido in camicia, è confortevole, e comunque arriva subito l’aria calda e non devi aspettare che si scaldi il motore. Soprattutto se abiti in montagna e per i primi km hai solo la discesa da fare (prima abitavo a Lumezzane, BS)…. Altro vantaggio: se hai la ricarica sopra il 50% puoi accendere l’aria condizionata prima di salire e quindi non trovare la macchina bollente….. Quanto costa a ricaricare al 100% la macchina? Beh, questo dipende da dove la fai. A casa è la più conveniente, soprattutto se hai i pannelli solari. Se no varia da colonnine a colonnine e da potenze di ricarica. E se rimani senza ricarica che fai? Beh, come tutti quelli che rimangono senza benzina e non arrivano al distributore. 4 frecce e via di carro-attrezzi. Difficile che capiti. avendo avuto una macchina GPL che aveva la stessa autonomia, era difficile che restassi a piedi… “.

Ansia da autonomia? All’inizio è capitato, poi…

“ La prima volta, di ritorno da un cliente, mi sono fermato a una colonnina. Peccato che era in manutenzione. Non sapendo dove ci fossero altre colonnine fast e non volendo perdere altro tempo, ho verificato l’indovinometro e la distanza rimanente del navigatore. Avevo circa 80 km di margine. Parto dalla colonnina e inizio a viaggiare verso casa…. Pian piano che viaggiavo, i km all’arrivo scendevano, peccato che l’indovinometro scendeva molto più rapidamente. Quando ormai mancavano circa 4 km, la macchina segnalava solo 22 km di autonomia. Sapendo che dovevo affrontare una salita da quel punto fino a casa, sì, ho avuto paura di non arrivare… Alla fine arrivai a casa con circa 15 km di autonomia… ufffffffff fatta…. Oggi avendo trovato vari punti strategici posso affrontare il viaggio con serenità e se proprio grazie alla app posso arrivare a una colonnina da 50 kW in su senza problemi.

