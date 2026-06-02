Auto e camion elettrici: il V2G passa dai test ai primi ricavi







La ricarica bidirezionale non è più soltanto una promessa tecnologica. In Europa si moltiplicano i progetti che trasformano auto e camion elettrici in risorse energetiche attive, capaci di restituire elettricità alla rete nei momenti di bisogno. Negli ultimi giorni sono arrivati tre segnali importanti: il test V2G di Hyundai e Vattenfall nei Paesi Bassi, il primo progetto tedesco che ha già generato ricavi vendendo energia delle batterie sul mercato elettrico e la dimostrazione di Scania che porta il Vehicle-to-Grid nel mondo dei camion elettrici ad altissima potenza.

Dalle batterie auto più flessibilità al sistema elettrico

Nei Paesi Bassi, Hyundai, Kia e Vattenfall lanceranno nella seconda metà del 2026 un progetto pilota che coinvolgerà fino a 80 famiglie dotate di Kia EV9 o Hyundai Ioniq 9. Come scrive il sito electrive per sei mesi i veicoli saranno utilizzati come sistemi di accumulo mobili, capaci di immagazzinare energia e restituirla alla rete attraverso la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G).

L’obiettivo è verificare come le batterie delle auto possano contribuire a bilanciare domanda e offerta di elettricità, un tema sempre più rilevante in un sistema energetico caratterizzato da una crescente quota di fonti rinnovabili non programmabili. Quando l’energia è abbondante e meno costosa le vetture si ricaricano; quando la rete ne ha bisogno possono restituirne una parte.

Per il gruppo Hyundai si tratta di un ulteriore passo nella strategia Vehicle-to-Everything (V2X), che punta a integrare i veicoli elettrici non solo nei trasporti ma anche nei servizi energetici si legge nel sito di Hyundai Europe.

E in Germania il V2G ha già prodotto ricavi reali

Se il progetto olandese guarda alla sperimentazione domestica, dalla Germania arriva una dimostrazione ancora più concreta del potenziale economico del V2G. L’utility Enercity, insieme a Volkswagen Veicoli Commerciali, ha immesso nella rete pubblica energia proveniente da una flotta di veicoli elettrici collegati in modalità bidirezionale e l’ha venduta sul mercato elettrico. Secondo i promotori, è la prima volta che una flotta aziendale operante in condizioni reali interviene come sistema di accumulo virtuale all’interno del mercato dell’energia. L’operazione ha addirittura generato un ritorno economico.

Il progetto ha coinvolto dodici Volkswagen ID. Buzz. La sperimentazione si è svolta tra l’8 e il 10 maggio ed è durata 53 ore. Durante la prova, Enercity ha effettuato un totale di 145 transazioni di trading sulla borsa dell’energia commercializzando 0,1 MW. Non ha specificato i ricavi, ma dovrebbero assommare a una cifra oscillante tra 150 e 300 euro. ha dimostrato comunque che le flotte elettriche possono diventare un asset energetico per operatori logistici, riducendo il costo totale di possesso dei veicoli.

Scania porta il Vehicle-to-Grid nel trasporto pesante

La novità forse più interessante per il settore della mobilità elettrica riguarda però i camion elettrici.

Scania ha effettuato una dimostrazione di ricarica bidirezionale utilizzando lo standard Megawatt Charging System (MCS), raggiungendo una potenza di ritorno verso la rete pari a 750 kW. Si tratta di livelli completamente diversi rispetto al mondo delle auto e che potrebbero trasformare i mezzi pesanti in enormi riserve energetiche distribuite.

I camion percorrono molte ore sulla strada, ma restano fermi per lunghi periodi nei depositi logistici. In queste finestre temporali potrebbero fornire servizi di flessibilità alla rete o contribuire alla gestione energetica dei centri logistici stessi. Scania vede questa tecnologia come un tassello fondamentale per integrare il trasporto pesante nel sistema energetico e migliorare la sostenibilità economica dei veicoli elettrici.

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Una sfida per il futuro

Questi tre progetti mostrano come il V2G stia passando dalla fase sperimentale a quella operativa. Con la crescita prevista di fotovoltaico ed eolico, la disponibilità di sistemi di accumulo distribuiti diventerà sempre più importante.

Milioni di batterie già presenti nei veicoli potrebbero rappresentare una risorsa strategica, purché si sviluppino regole di mercato, infrastrutture di ricarica bidirezionale e modelli economici capaci di remunerare gli utenti.