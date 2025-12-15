Auto, Bruxelles sconfessa il Green Deal: stop al divieto al 2035

Mercato dell’auto, la Commissione Ue si prepara a rimettere mano a uno dei pilastri del Green Deal. Segnando una chiara marcia indietro rispetto allo stop totale ai motori a combustione interna previsto per il 2035. Prevale il concetto di neutralità tecnologica, mentre la Cina è pronta a invadere con i suoi modelli tutta l’Europa.

Alla fine i frenatori ce l’hanno fatta. La Commissione Ue è pronta ad annunciare martedì 16 una revisione anticipata della normativa approvata un anno fa, secondo cui dal 2035 avrebbe dovuto scattare il divieto totale per la produzione di auto con motore endotermico. La revisione prevede che le case automobilistiche possano continuare a produrre una quota limitata di veicoli a benzina e diesel anche dopo quella data.

Una svolta politica che nasce dalle pressioni dell’industria e dalle resistenze di alcuni governi, Italia e Germania in primis. I quali hanno fatto grandi pressioni perché prevalga il principio della “neutralità tecnologica”. In pratica, sarà il mercato a decidere il futuro dell’auto. Siccome le regole imponevano l’azzeramenti delle emissioni di CO2, si è pensato bene di abbassare il limite al 10%. L’industria automobilistica tedesca e i fornitori italiani, appoggiati dai rispettivi governi, puntano in questo modo a prolungare la vita alle auto con doppio motore (ibride). Nonché alle auto tradizionali, alimentate con biocarburati e combustibili e-fuel.

Questo passo indietro si accompagna a una serie di incognite. Il mercato, come sta avvenendo in tutto il nord Europa, potrebbe tranquillamente ignorare il via libera di Bruxelles. Ma inevitabilmente occorrerà più tempo per il passaggio al full electric, non essendo più in vigore il divieto. La seconda incognita riguarda le emissioni: il divieto era stato pensato come contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. Il dietro front di Bruxelles non aiuta di certo il contenimento delle temperature.

Tutte le incognite nella revisione del Green deal

Infine, c’è da considerare la questione industriale. Se i cittadini europei dovessero premiare l’auto elettrica, ne avrebbero vantaggio i produttori cinesi. Pronti a invadere il mercato dell’Unione europea con modelli tecnologicamente avanzati a prezzi competitivi. La risposta dei produttori tedeschi è nota: ci serve più tempo, proprio per controbattere alle case di Pechino.

La proposta che sarà avanzata dalla Commissione non prevede solo una soglia di flessibilità pari al 10% dei livelli emissivi del 2021, subordinata al rispetto di condizioni ancora in fase di definizione.

Tra le ipotesi sul tavolo figurano l’uso di acciaio “verde” nella produzione dei veicoli e una rivalutazione degli estensori di autonomia: piccoli motori a benzina di supporto ai veicoli elettrici, che fino a oggi erano destinati a scomparire dal mercato europeo proprio dal 2035. Un segnale evidente di come Bruxelles stia cercando un compromesso tra obiettivi climatici e sostenibilità industriale.

Italia e Germania, i sostenitori del dietrofront

Come detto, la revisione anticipata arriva dopo mesi di pressioni politiche e industriali. I governi di Italia e Germania hanno criticato apertamente l’impianto del divieto, giudicato troppo rigido rispetto allo stato reale del mercato e delle infrastrutture di ricarica. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ricordato come, anche oltre il 2035, milioni di veicoli a combustione continueranno a circolare a livello globale.

Una posizione che trova sponda nelle case automobilistiche europee, da Stellantis a BMW, fino a Renault, tutte alle prese con una transizione elettrica più lenta del previsto e con margini ridotti sui veicoli a batteria rispetto ai modelli tradizionali.

Il fronte opposto: Francia, Spagna e ambientalisti

Non tutti gli Stati membri, però, condividono questa inversione di rotta. Francia e Spagna hanno ribadito che il futuro dell’industria automobilistica europea “sarà elettrico”, pur aprendo a meccanismi di flessibilità come i super-crediti per i veicoli prodotti con materiali europei.

Le organizzazioni ambientaliste e parte del mondo accademico vedono nella mossa di Bruxelles un rischio strategico. Secondo Simone Tagliapietra del think tank Bruegel, indebolire il divieto del 2035 potrebbe allargare il divario con la Cina, che ha già costruito un vantaggio competitivo significativo sulla filiera dell’elettrico.

Il ripensamento della Commissione arriva nonostante dati di mercato incoraggianti: le vendite di veicoli elettrici nell’UE sono cresciute del 26% nei primi dieci mesi dell’anno, raggiungendo il 16% delle nuove immatricolazioni. Un aumento trainato anche da modelli più accessibili, sia europei sia cinesi, che stanno cambiando il profilo della domanda.

Resta però aperta la questione della competitività industriale europea, stretta tra costi energetici elevati, concorrenza asiatica e la necessità di investimenti massicci in batterie, reti e filiere locali.

Bruxelles ha tenuto duro sul limite del 2035

La scelta della Commissione di anticipare la revisione delle norme, prevista inizialmente per il prossimo anno, evidenzia come la transizione alla mobilità elettrica non sia più solo una questione tecnologica, ma sempre più politica. Per il settore italiano, la partita sarà capire se questa flessibilità servirà davvero a rafforzare la filiera o se rischia invece di rallentare investimenti già avviati sull’elettrico.

Il messaggio che arriva da Bruxelles è chiaro: il 2035 non è più una linea invalicabile, ma un obiettivo negoziabile. E questo cambia, profondamente, lo scenario per l’industria e per il futuro della mobilità europea.