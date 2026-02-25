AUTO DISTRUZIONE, il libro per capire la transizione







AUTO DISTRUZIONE: da qualche settimana è uscito un libro firmato dal prof. Francesco Zirpoli (editore Laterza, 16 euro). Una lettura chiave per capire la transizione dal termico all’elettrico.

AUTO DISTRUZIONE / I guasti provocati dalla “deriva verso l’alto di gamma”

Finalmente un saggio che affronti il momento critico che sta attraversando il mondo dell’automobile senza ascriversi a questa o quella tifoseria. Ma esaminando i fatti per quello che sono e mettendo sul piatto pregi e difetti di nuove e vechie motorizzazioni. In 227 pagine Zirpoli, professore ordinario presso la Venice School of management dell’Università Cà Foscari di Venezia, ci porta lontano dal frastuono dei social. Per condurre un ragionamento fondato sui dati. A cominciare dalla “deriva verso l’alto di gamma” che ha privato milioni di cittadini della possibilità di acquistare un’auto nuova. I temi in gioco sono molti, noi ci limitiamo a riportare un passo che spiega bene perché la pista dell’elettrico merita di essere percorsa: “…le criticità dell’elettrificazione della mobilità e degli effetti su produzione e distribuzione dell’energia, equilibrio paesistico, diritti ambientali e occupazione sono evidenti. E vanno affrontate con determinazione…”.

“Le criticità dell’elettrificazione ci sono, ma vanno confrontate con quelle delle fonti fossili”

“…Tuttavia la questione va affrontata in termini relativi. Ossia confrontando il sistema della mobilità elettrica con quello delle fonti fossili. L’elettrificazione presenta vantaggi evidenti. Permette di generare energia sfruttando una molteplicità di fonti. Inoltre i componenti e le tecnologie delle auto elettriche possiedono ancora un ampio potenziale di miglioramento. Sarebbe quindi opportuno concentrarsi sul rispetto dei diritti sociali e ambientali delle nuove filiere. Piuttosto che giustificare implicitamente la continuazione dell’uso delle fonti fossili evocendo i problemi delle filiere emergenti. Le fonti fossili, nonostante gli sforzi, offrono margini di miglioramento molto limitati. Sia dal punto di vista tecnologico per la decarbonizzazione. Sia per gli effetti negativi che continuano e contineranno a produrre sulla vita delle persone e sull’ambiente.

L’auto a batterie? “Una grande opportunità per l’Europa e per l’Italia”

“…La recente storia geopolitica e le guerre che coinvolgono Paesi fornitori di gas e di petrolio mostrano che che affrancare gli Stati europei dalla dipendenza da Paesi produttori di petrolio e gas e da grandi investimenti infrastrutturali nelle mani di pochi colossi economici non può che essere un vantaggio. In altre parole: l’elettrificazione, oltre a contribuire agli obbiettivi di decarbonizzazione perché riduce il fabbisogno complessivo di energia e utilizza energia che può essere prodotta in modo pulito, è chiaramente una grande opportunità per l’Europa e per l’Italia, che sono grandi importatori di energia da fonti fossili”.