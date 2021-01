Auto dell’Anno ancora elettrica? Tre candidate su sette…

Auto dell’Anno ancora elettrica? È stata pubblicata la short-list delle sette candidate alla vittoria finale: tre su sette sono elettriche…

Auto dell’Anno: voi chi votereste tra queste sette?

Due di questi modelli sono disponibili solo con motore a batterie. Sono la Nuova Fiat 500, la Volkswagen ID.3. Un altro, la Citroen C4, offre diverse motorizzazioni, tra cui appunto quella elettrica. E poi c’è la Cupra Formentor, che tra i diversi propulsori offre anche l’opzione dell’ibrido plug-in. Le altre pretendenti al titolo, che viene assegnato ai primi di marzo, sono la Skoda Octavia, la Toyota Yaris e la Land Rover Defender.

Il pronostico sul voto dei 60 giurati, tutti giornalisti di 23 Paesi europei, vede nettamente in testa le candidate elettriche, in particolare la Volkswagen ID.3, seguita dal Cinquino. Ma nelle edizioni passate non sono mancate le sorprese ed è meglio attendere un paio di mesi con i risultati ufficiali. Dovesse vincere un’elettrica, sarebbe la seconda volta per un’auto a batterie. La prima fu la Jaguar I-Pace nel 2019, che prevalse per un soffio sulla Alpine A110.

La Volkswagen ID.3 è la favorita, ma la Nuova 500…

Quale votereste tra le “auto con la spina”? La Volkswagen con la ID.3 sta già facendo numeri importanti: già a novembre è stata l’auto elettrica più venduta in Europa, con oltre 10 mila immatricolazioni. Numeri che sono stati superati alla grande in dicembre: nella sola Germania ne sono state vendute 9 mila, in Olanda 6.029, nel Regno Unito 3.188, in Norvegia 2.300…in Italia solo 449. Quanto alla Nuova 500, il mese scorso ha conquistato la leadership in Italia con 1.549 immatricolazioni, ma ancora non si conoscono le performance sui principali mercati europei. Qualche premio il Cinquino elettrico l’ha già vinto in questi primi mesi di vita. Come il Key Awards per gli spot con Leonardo di Caprio e il Best Design 2020 della rivista tedesca Auto Motor und Sport. Ma è chiaro che il Car of the Year, o Auto dell’Anno che dir si voglia, è tutta un’altra cosa.

—————————————————————————————————-

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —