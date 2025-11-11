Auto con incentivo: posso intestarla a mio marito, per la 104? Natalia è riuscita ad avere il voucher e ora vorrebbe trasferirlo al marito ai fini della legge 104. È possibile? Vaielettrico risponde.

Auto con incentivo: come faccio ora a passargli il mio voucher?

“Vi pongo un quesito chiesto probabilmente da tanta gente. Il giorno 22/10, all’apertura della piattaforma, il tasto per generare il voucher ad altra persona non funzionava. Per evitare di perdere il voucher stesso, alla fine lo genero per me stessa, andando a buon fine. La domanda è: come faccio adesso a passare il voucher a mio marito ed usufruire della legge 104, visto che lui ha il carico fiscale della persona che possiede la legge 104? Io e mio marito abitiamo insieme e apparteniamo allo stesso nucleo familiare, la legge 104 è di nostro figlio (minorenne), anch’esso nel nostro nucleo familiare. Ho scritto dal 22/10 innumerevoli mail/Pec al Mase e a Sogei, ovviamente senza nessuna risposta. Spero possiate rispondermi, cordiali saluti”. Natalia Cardinale

Secondo quel che scrive il Ministero è possibile: ecco come

Risposta. Le riportiamo quel che dice il Ministero stesso nella sezione Domande Frequenti (punto 18): “Il soggetto che acquista un veicolo appartenente alla categoria M1 può essere diverso da quello proprietario dell’autovettura da rottamare? Il DM 8 agosto 2025, n. 236 non vieta che il soggetto acquirente del veicolo di categoria M1 sia diverso dal proprietario del veicolo da rottamare. Purché a mente dell’art. 3, comma 2, del D.M. si tratti di un componente maggiorenne del medesimo nucleo familiare. Come definito ai fini dell’ISEE dal DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e ss.mm.ii..”. Quindi, se interpretiamo correttamente il burocratese del ministero, Lei ha il diritto di intestare l’auto al marito, appartenente allo stesso nucleo familiare. Magari accertandosi presso l’INPS che non ci siano problemi di altro tipo per la 104. Se nulla osta, dovrebbe bastare far presente la vostra esigenza al concessionario che Vi vende l’auto, ai fini dell’immatricolazione. Senza perdere troppo tempo, perché il voucher ha validità un mese. Per inciso: è una vergogna che non si dia risposta neppure a richieste di questo tipo, per famiglie con la 104.