Auto cinesi, il karaoke a bordo spinge le vendite. E gli europei lo copiano…

Le auto elettriche cinesi si stanno imponendo sul mercato non solo per i loro prezzi inferiori. Ma anche per la tecnologia a bordo. E per la capacità di “intrattenere” automobilisti e passeggeri. In previsione della prossima sfida: quando arriverà l’auto a guida autonoma, in qualche modo bisognerà passare il tempo. Questa sfida passa anche dal karaoke, dispositivo che già da un paio di stagioni si trova nelle auto elettriche cinesi. Del resto, i social network (in particolare Tik Tok e Instagram sono pieni di video in cui si canta in macchina. E le case automobilistiche europee sono costrette a inseguire…

Le auto cinesi cantano. E a quanto pare, piacciono anche per questo. Il karaoke in auto, tecnologia impensabile fino a pochi anni fa per un pubblico europeo, è oggi uno dei simboli della straordinaria avanzata della Cina nel settore dell’automotive. In un mondo dove la tecnologia guida le scelte dei consumatori, non è più sufficiente avere motori potenti e design accattivanti: serve un’esperienza completa, connessa, digitale. E qui, la Cina è già avanti.

“Alla Volkswagen nessuno pensa che il karaoke sia necessario. Ma ora ne abbiamo bisogno”

Il riferimento al karaoke arriva direttamente da un intervento del direttore finanziario di Volkswagen, Arno Antlitz, durante una conferenza del Financial Times. “Nessuno a Wolfsburg pensava che il karaoke in macchina fosse necessario. Ma ora, ne abbiamo bisogno”, ha detto con un tono che sa di resa, ma anche di presa di coscienza. La seconda casa automobilistica al mondo si trova ora costretta a inseguire innovazioni che arrivano da Pechino, Shenzhen e Hangzhou, dove aziende come BYD, Xpeng e Geely stanno riscrivendo le regole del gioco.

Dieci anni fa, sarebbe stato difficile anche solo immaginare uno scenario del genere. I marchi cinesi venivano percepiti come sinonimo di qualità discutibile e tecnologia rudimentale. L’industria automobilistica globale era ancora saldamente in mano a Germania, Francia, Giappone e Corea del Sud. Ma l’arrivo della trazione elettrica ha sparigliato le carte. Con un mix di investimenti statali massicci, supply chain verticalizzata e un mercato interno sterminato (oltre 12 milioni di auto elettriche e ibride vendute nel 2024), la Cina ha costruito una leadership difficile da scalfire.

E mentre l’Europa assisteva, spesso incredula, i costruttori cinesi correvano. Già il Salone dell’Auto di Shanghai del 2023 ha mostrato al mondo intero il salto compiuto: tecnologie all’avanguardia, funzionalità digitali sofisticate, interni futuristici e un’integrazione totale con la vita digitale dell’utente. Sedili massaggianti, maxischermi, assistenti vocali capaci di regolare climatizzazione e tetto apribile, sistemi di guida semi-autonoma gestiti da chip Huawei. Tutto questo oggi è realtà. E spesso viene offerto alla metà del prezzo di un veicolo europeo equivalente.

Un caso emblematico è l’Aito M8, SUV di lusso dotato di uno schermo cinematografico e funzioni autonome, venduto a un prezzo che farebbe arrossire molti concorrenti occidentali. O ancora la BYD Seagull, un’elettrica venduta in Cina per l’equivalente di circa 6.000 sterline, con sistema “Occhio di Dio” per la guida autonoma e, in futuro, batterie agli ioni di sodio che promettono ulteriori risparmi a discapito di un po’ di autonomia.

Secondo Bain & Company, i costruttori cinesi riescono a sviluppare un’auto con appena il 27% dei costi sostenuti da un produttore europeo. Il risultato è una gamma di veicoli che non solo sono più economici, ma spesso anche più avanzati. A testimoniarlo, la partecipazione massiccia di marchi cinesi – da Chery a Leapmotor, da Geely a Xpeng – agli eventi di test in Europa, come quello organizzato recentemente dalla Society of Motor Manufacturers and Traders nel Regno Unito.

Le prove su strada hanno confermato quanto la concorrenza sia agguerrita. I modelli proposti dai cinesi non sono più copie economiche, ma veicoli curati, ben progettati e ricchi di funzioni: interni eleganti, assistenti vocali intelligenti, infotainment di livello, guida fluida e, in alcuni casi, prestazioni sportive. Emblematica la MG Cyberster, roadster elettrica prodotta dalla statale SAIC, tra i modelli più richiesti nei test.

Nel frattempo, le tre grandi roccaforti dell’automotive – Detroit, Germania e Giappone – hanno visto la loro quota di mercato globale scendere dal 74% al 60% in cinque anni. Un trend che sembra destinato a proseguire. Non si tratta più solo di vendere auto: si tratta di vendere esperienze. E le auto cinesi, oggi, offrono esperienze che parlano il linguaggio del consumatore moderno: connesse, personalizzabili, smart. Il karaoke, apparentemente un dettaglio kitsch, racchiude in sé un messaggio chiaro: l’auto del futuro non sarà solo un mezzo di trasporto, ma uno spazio personale, immersivo, pensato per la generazione digitale. L’Europa, per restare in corsa, dovrà cambiare passo. Anche cominciando a offrire il karaoke, se questo farà vendere più auto.