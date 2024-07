“Le auto cinesi favoriscono i consumatori e il mercato di seconda mano”

Contrastando le importazioni di auto dalla Cina, la Ue e gli Usa sprecheranno tempo e denaro per raggiungere i loro obiettivi di decarbonizzazione. Durissimo il Financial Times sulla politica dei dazi: le auto cinesi costano meno, favorendo le famiglie meno abbienti e aiutano il mercato di seconda mano.

Farà discutere l’analisi appena pubblicata dal giornale britannico, tra i più letti al mondo. Sostiene che le importazioni di auto dalla Cina non sono un danno per l’industria dell’auto in occidente, ma una grande opportunità.

Per quale motivo? Ecco la risposta: “Se l’Europa è seria riguardo ai suoi obiettivi EV, il problema non sono le troppe importazioni cinesi, ma piuttosto le troppe poche, data la lentezza con cui la sua industria non si allontanata dalla tecnologia a combustione interna”.

Le auto importate dalla Cina costano meno e favoriscono il mercato di seconda mano

In pratica, se l’Europa vuole arrivare al 2035 vietando la vendita di nuove auto alimentate con i combustibili fossili, non può fare a meno dei modelli delle case cinesi. Lo stesso negli Usa, dove l’amministrazione Biden sta finanziando il settore ma con scarsi risultati.

Ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione. In questo momento le case cinesi sono in grado di produrre automobili a prezzi molto più convenienti. Sempre secondo l’Ft, si tratta di un’altra opportunità che Europa e Stati uniti non dovrebbero buttare via.

In Europa, i prezzi sono più convenienti anche con i dazi introdotti all’inizio di luglio, argomenta sempre l’FT: le auto cinesi coprono la fascia economicamente più bassa degli automobilisti che vogliono passare all’elettrico. E allo stesso tempo prosegue la sostituzione delle vetture più inquinanti.

Peggio va agli Stati Uniti, con i dazi al 100%. Il giudizio del quotidiano britannico è severo: “Difficilmente vedranno l’adozione di EV su larga scala senza modelli molto più economici: i suoi sussidi pubblici hanno ampiamente beneficiato i consumatori più ricchi”.

Il Financial Times: invece dei dazi, più infrastrutture di ricarica e incentivi fiscali

Inoltre, un più veloce tasso di sostituzione del parco auto, consentirebbe la creazione in tempi rapidi di un mercato di “seconda mano”, avendo più modelli (e vetture) a disposizioni. Accade, per esempio, in Gran Bretagna, dove il governo non si è accodato ai dazi di Stati Uniti ed Europa.

Quindi, cosa dovrebbero fare Washington e Bruxelles? Non contrastare l’import con i dazi. Molto meglio “investimenti in infrastrutture di ricarica e incentivi fiscali più alti per acquirenti e investitori aziendali” per “incoraggiare i produttori nazionali a investire su larga scala”. Avrà ragione il Financial Times?

