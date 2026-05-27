 Auto aziendali e fisco/ L’Ue accelera sul 100% elettrico, l’Italia balbetta







Dal Parlamento europeo arriva la proposta di riservare ai soli veicoli elettrici i benefici fiscali per le auto aziendali, mentre in Italia è proprio la fiscalità il principale ostacolo all’ elettrificazione delle flotte. Una divaricazione nelle politiche della sostenibilità sottolineata la scorsa settimana, a Roma, dall’evento promosso da ECCO in collaborazione con Vaielettrico.

Bruxelles, vuole vietare incentivi fiscali alle flotte termiche

A Bruxelles prende forma la proposta di eliminare, dal 2028, i vantaggi fiscali per le auto aziendali con motore termico, lasciando gli incentivi solo ai veicoli elettrici. Un passaggio che potrebbe rivoluzionare il mercato europeo dell’auto, dove le flotte rappresentano oltre metà delle immatricolazioni. Secondo quanto riportato da Electrive, la proposta nasce da una bozza interna elaborata al Parlamento europeo e mira a vietare agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali alle auto aziendali alimentate da combustibili fossili a partire dal 2028.

In Europa le auto aziendali e le flotte corporate rappresentano una quota enorme delle nuove immatricolazioni, stimata tra il 50 e il 60%. E una quota ancor superiore del chilometraggio annuo totale dei veicoli leggeri. Anche per questo Bruxelles considera l’elettrificazione del settore la chiave di volta della decarbonizzazione del trasporto su strada.

ECCO e Vaielettrico: l’anomalia italiana sotto i riflettori

Il dibattito europeo arriva mentre anche in Italia cresce l’attenzione sul ruolo delle flotte nella transizione elettrica. Durante l’evento “Barriere economiche alla diffusione dell’auto elettrica”, organizzato da ECCO e Vaielettrico nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS 2026, esperti e operatori hanno sottolineato come le flotte aziendali rappresentino circa il 40% delle immatricolazioni italiane ma siano responsabili di oltre il 60% delle emissioni di CO₂ del trasporto automobilistico privato.

Secondo Andrea Boraschi di Transport & Environment Italia, una riforma fiscale europea coerente dovrebbe premiare le tecnologie a zero emissioni e penalizzare progressivamente i modelli più emissivi, favorendo allo stesso tempo la nascita di un mercato dell’usato elettrico. Anche Andrea Cardinali direttore di UNRAE, la recente riforma dei fringe benefit sulle auto aziendali ha perso l’occasione di mantenere un sistema realmente basato sulle emissioni di CO₂, favorendo indirettamente le plug-in hybrid che nell’utilizzo reale emettono poco meno delle normali auto termiche.

Italia in ritardo, nonostante la crescita delle EV

Dal confronto organizzato da ECCO (Qui un ampio resoconto) emerge però che il mercato elettrico italiano sta crescendo ancora troppo lentamente rispetto ai principali Paesi europei. Caterina Molinari di ECCO, ha sottolineato che il mercato italiano delle EV ha superato l’8% grazie agli incentivi pubblici introdotti nel 2025, ma manca ancora una strategia stabile di lungo periodo capace di dare fiducia a imprese e consumatori.

Il problema non è più la rete di ricarica. Dal punto di vista infrastrutturale il Paese è pronto ha fatto notare Stefano Roberto di MOTUS-E ricordando che in Italia sono ormai presenti oltre 78 mila punti di ricarica (leggi), di cui circa 70 mila già attivi.

Restano invece ostacoli economici. Antonio Misiani, vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato, ha sottolineato il problema sociale di chi non può ricaricare a casa e finisce per pagare molto di più alle colonnine pubbliche. Il nodo è innanzitutto fiscale: oggi la ricarica pubblica dell’auto elettrica è gravata di oneri fiscali e parafiscali fino al 75% più gravosi rispetto al rifornimento di benzina o diesel.

Marc-Oliver Rossi di Atlante Italia concorda con la necessità di rivedere la fiscalità sulle ricariche pubbliche per dare agli operatori il margine necessario a ridurre le tariffe. Ma più informazione e più formazione restano decisive perchè molti clienti finali si sentono ancora disorientati davanti alla ricarica e ai nuovi servizi legati alla mobilità elettrica.

L’elettrico come risposta alla dipendenza energetica

Nel corso dell’evento è emerso anche un altro tema centrale: la mobilità elettrica viene sempre più vista come una questione di sicurezza energetica, oltre che ambientale.

L’aumento dei prezzi petroliferi legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e ai rischi sullo Stretto di Hormuz sta riportando al centro il tema della dipendenza europea dai combustibili fossili importati. In Italia il 74% del fabbisogno energetico nazionale dipende ancora da importazioni fossili.

Secondo ECCO, i circa 410 mila veicoli elettrici oggi circolanti in Italia permettono già di evitare importazioni di petrolio per circa 240 milioni di euro all’anno. Se il Paese raggiungesse gli obiettivi del PNIEC — 4,2 milioni di BEV entro il 2030 — il risparmio potrebbe salire a 2,6 miliardi di euro annui.

Per Massimiliano Bienati di ECCO, però, ogni crisi petrolifera viene affrontata con misure tampone, senza intervenire sulle cause strutturali.

Italiani diffidenti verso il cambiamento

C’è da considerare infine un aspetto culturale. Ne ha parlato il professor Enrico Giovannini, presidente di ASviS, che ha definito l’auto elettrica “un telefono su ruote”, spiegando come la transizione richieda un cambiamento nel modo di pensare la mobilità e la guida. E Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia, ha osservato che molti automobilisti italiani restano diffidenti verso le auto elettriche e anche parte dell’industria automobilistica ha creduto poco nella transizione.

Nelle conclusioni, Matteo Leonardi, direttore esecutivo di ECCO, ha difeso il primato tecnologico dell’elettrico rispetto ai biocombustibili nel trasporto stradale, sottolineando che una tecnologia più efficiente, meno costosa da mantenere e senza emissioni allo scarico dovrebbe rappresentare “il sogno del consumatore”.

Dal confronto è emerso un messaggio condiviso: le barriere alla diffusione dell’auto elettrica in Italia non sono solo tecnologiche, ma soprattutto fiscali, culturali e politiche. E senza una strategia stabile e coerente, il rischio è che il Paese continui a perdere terreno rispetto al resto d’Europa.

Bruxelles spinge, ma il negoziato resta aperto

La proposta europea sulle flotte aziendali si inserisce quindi in uno scenario più ampio, in cui la fiscalità viene considerata uno strumento decisivo per accelerare la transizione.

In Italia qualcosa si è già mosso con la riforma dei fringe benefit introdotta dalla Legge di Bilancio 2025: tassazione al 10% per le elettriche, 20% per le plug-in hybrid e fino al 50% per le endotermiche.

Secondo diversi osservatori, però, manca ancora una strategia stabile di lungo periodo capace di dare certezza a consumatori e imprese. Ed è proprio questa instabilità normativa che rischia di rallentare ulteriormente il mercato italiano dell’elettrico.