Auto aziendale, premiata quella elettrica e penalizzate le propulsioni diesel e benzina. Questo l’esito della Legge di Bilancio che dal 1 gennaio ha cambiato il regime fiscale dedicato al benefit.

Imponibile più alto per l’auto aziendale inquinante

La legge di bilancio per il 2025 ha modificato il calcolo sulle tasse dedicate alle auto aziendali. In aumento per i veicoli che producono emissioni di CO2 più elevate, più basse quelle dei veicoli elettrici e ibridi.

In percentuale si pagherà: il 10% del costo chilometrico per le auto elettriche, il 20% per le ibride plug-in e il 50% per quelle a benzina o a gasolio. Queste ultime sono passate dal 30 al 50%.

In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le tabelle elaborate da Aci per calcolare il valore dei rimborsi chilometrici dei dipendenti che usano la macchina personale per lavoro. Ma anche quello dei fringe benefit per chi si sposta con un’auto aziendale ad uso promiscuo alternando uso personale e professionale.

Come si legge in un’analisi del Sole 24 Ore: «Con riferimento ai veicoli plug-in ed elettrici, i costi aumentano rispettivamente dello 0,9% e del 2,4% per i modelli fuori produzione e dello 0,20% e dello 0,30% per quelli ancora in produzione. Le leve che hanno inciso sulle variazioni sono state i rincari dei prezzi dell’elettricità per la ricarica, mentre i carburanti sono generalmente diminuiti (nel caso dei veicoli plug-in), come pure il generale prezzo dei listini».

Per chi lavora con auto aziendale termica riduzione di 100 euro al mese in busta paga

La propulsione termica, parliamo di emissioni di Co2 da 61 a 160 g/km, registra l’aumento degli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore che sempre secondo il quotidiano economico «può tradursi in una riduzione del netto in busta paga superiore a 100 euro al mese».

La nuova normativa non piace ad Aniasa – associazione di Confindustria del settore autonoleggio – che già da novembre aveva criticato la svolta.

«Così come oggi prevista la norma contempla, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica, la sostituzione del criterio collegato alle emissioni di CO₂ con quello basato sull’alimentazione del veicolo».

Inoltre, accusa Aniasa «rivede i coefficienti di calcolo del valore imponibile del benefit, riducendoli per le vetture elettriche e ibride plug-in (e, non in sintonia con i dichiarati obiettivi di contenimento delle emissioni, anche per supercar e auto di lusso), prevedendo invece un forte aumento per tutte le altre alimentazioni (pari all’85% delle auto aziendali)».

La beffa: tassati i rimborsi delle ricariche elettriche domestiche

Un aspetto negativo del fenomeno è la tassazione delle ricariche elettriche fatte in ambito domestico. Una scelta che si legge nella risposta all’interpello 421/2023 dell’agenzia delle Entrate (al link si può scaricare e leggere il documento integrale).

In sintesi: «Si ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da

assoggettare a tassazione».

Il quotidiano economico ha sentito Marco Cilione dell’area statistica dell’Aci: «Il costo della ricarica elettrica è calcolato considerando una media ponderata: il 70% si basa sui prezzi dell’energia per uso domestico, mentre il restante 30% tiene conto delle tariffe applicate alle colonnine pubbliche».

Scarica le tabelle con le diverse propulsioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

