Auto & ambiente: Toyota bocciata da InfluenceMap

Auto & ambiente: Toyota bocciata anche da InfluenceMap, un think tank che pubblica un rapporto sulle 25 aziende più recalcitranti alla svolta green.

Auto & ambiente: la peggiore tra le aziende dell’auto

Non potevano mancare ai primi posti della top ten delle peggiori due colossi petroliferi come Chevron ed ExxonMobil. Ma colpisce il decimo posto del colosso giapponese dell’auto, che era stato il pioniere dell’ibrido con la Prius, nel 1997, ma che ha poi a lungo osteggiato la svolta elettrica. Professando una neutralità tecnologica che l’ha portata a seguire, con maggiore convinzione, anche altre strade. Come l’idrogeno, che per la verità con la Mirai non sta dando al momento grandi risultati. Per la verità negli ultimi tempi sembra che la Toyota abbia un po’ attenuato le posizioni di rifiuto per l’elettrico più volte espresse dal n.1 Akio Toyoda. Una vera gamma elettrica, dopo il tormentato lancio del Suv elettrico bZ4X, sembra essere finalmente in arrivo.

In ritardo sull’elettrico e impegnata in una forte azione di lobby

All’azienda giapponese si rimprovera evidentemente non solo il ritardo nell’offrire vetture a batterie, ma anche un’intensa azione di lobby per contrastare la diffusione delle EV. Toyota figura nella classifica a ridosso di un nome che non simboleggia certo l’impegno ambientale, la russa Gazprom, che si piazza al nono posto. E che peraltro consegue lo stesso punteggio della Toyota, 42. Ma quella giapponese non è l’unica casa automobilistica ad essere tra le peggiori classificate nel ranking di Influencemap. Nell’elenco compaiono altro nomi di prestigio come la BMW, che occupa la posizione numero 16, preceduta di un gradino dalla compagnia aerea tedesca di bandiera, la Lufthansa (15°).

