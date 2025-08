Auto, metà degli italiani rinvia l’acquisto: pesano prezzi e incognite dazi

Più della metà degli italiani ha deciso di rimandare l’acquisto di un’auto nuova. A frenare la decisione sono soprattutto i prezzi elevati, aggravati dal timore di nuovi rincari dovuti ai dazi europei. È quanto emerge dal “Global Automotive Study 2025” condotto da Simon-Kucher, società di consulenza tedesca specializzata in pricing, su un campione di oltre 6.700 persone in 20 Paesi.

Una situazione che non sorprende e che riflette l’incertezza economica diffusa. Nonché un crescente atteggiamento di prudenza nei confronti di un acquisto ormai considerato non più scontato. Dallo studio – anticipato da Il Sole24-Ore – emerge il dato italiano, inserito in un trend globale: il 54% degli automobilisti nel mondo dichiara di voler tenere l’auto attuale più a lungo. In Italia, la percentuale è quasi identica (52%), ma lo scenario appare più fragile. Il 52% degli intervistati teme infatti un ulteriore calo del potere d’acquisto, un dato secondo solo alla Turchia (59%) e più alto rispetto a economie simili come Germania (46%) e Francia (48%).

Auto: il 52% degli italiani rinvia ancora la decisione perché teme un ulteriore calo del potere di acquisto

In Europa, i prezzi delle auto nuove sono aumentati mediamente del 34-36% rispetto al periodo pre-Covid, con i rincari più forti tra il 2020 e il 2022. Un aumento che ha cambiato le priorità dei consumatori, che oggi antepongono il prezzo a qualsiasi altra considerazione, anche alla fiducia nel marchio. La sensibilità al costo è più elevata nel Vecchio Continente rispetto ad altri mercati come l’Asia, dove l’accesso al credito è più agevole e la fiducia economica più stabile.

A rendere il quadro ancora più incerto sono le tensioni geopolitiche e commerciali. Il 73% degli intervistati a livello globale teme che l’introduzione di dazi, come quelli ipotizzati sulle auto cinesi in Europa, possa innescare un ulteriore aumento dei prezzi, anche per i modelli prodotti localmente. Una preoccupazione che in Italia si fa sentire con forza, vista l’alta dipendenza del settore auto da componenti importati.

Il 96% di chi già possiede un EV si dice disposto a ricomprarlo e aumenta l’interesse tra chi deve decidere

Nonostante lo scetticismo, oltre metà degli italiani (56%) si dice aperta a valutare soluzioni alternative rispetto ai marchi tradizionali. Un dato che conferma un certo interesse verso i brand cinesi, sempre più protagonisti nel settore elettrico: il 43% degli intervistati globali (+4% rispetto al 2024) li prenderebbe in considerazione. Ma le resistenze restano, soprattutto in Europa, dove pesano dubbi su qualità, sicurezza e assistenza post-vendita.

Lo stesso atteggiamento ambivalente si riflette sull’elettrico. Il 96% di chi già possiede un EV si dice disposto a ricomprarlo, anche se la crescita tra i nuovi acquirenti resta contenuta. A livello globale, l’interesse è in aumento (66%, +2 punti), ma persistono barriere importanti: costi d’acquisto elevati, scarsa disponibilità di colonnine e ansia da autonomia. In Europa, lo scarto generazionale è netto: tra Gen Z e Baby Boomer la differenza di interesse supera i 10 punti percentuali.

Un terzo degli interessati non comprerebbe mai una Tesla

A cambiare, infine, è il modo di acquistare l’auto. I clienti vogliono informarsi online, ma concludere l’acquisto in concessionaria. Cercano trasparenza, dialogo e flessibilità, e mostrano apertura verso formule alternative come leasing, noleggio a lungo termine e abbonamenti, purché accompagnati da costi chiari e libertà di recesso.

Anche Tesla, pur in calo di vendite, continua a essere un benchmark: il 69% degli interessati a un’elettrica la include tra le opzioni. Ma un 31% la esclude, spesso per motivi legati alla percezione del marchio e alle scelte del suo CEO, Elon Musk.