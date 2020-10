Auto a idrogeno, l’Italia fa 2 (+ una regalata al Papa). Ma nel mondo…

Nel periodo gennaio-settembre 2020 sono stati venduti in Italia solo 2 auto a idrogeno (+ 1 regalato a Papa Francesco)! Ma nel mondo le cose vanno diversamente, come ci segnala il direttore del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano – Bicocca professor Alessandro Abbotto in questo intervento.

di Alessandro Abbotto

L’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) ha appena pubblicato le statistiche di mercato aggiornate a settembre 2020. Come anche sottolineato in varie parti la trazione elettrica sta vivendo un piccolo boom. Le automobili elettriche a batteria (BEV) vendute sono passate da 7712 nel periodo gennaio-settembre 2019 a 17549 nello stesso periodo del 2020, ovvero numeri che cominciano a diventare significativi anche in termini assoluti, a fronte di un quasi dimezzamento delle vendite di autoveicoli a benzina e diesel (naturalmente a causa dell’emergenza COVID-19). Questo ha significato anche un forte aumento della quota di mercato BEV che è passata dallo 0.5 al 1.8%. Analoghi importanti aumenti sono stati registrati anche per le ibride (HEV), passate dal 5.3 al 13% e per le ibride plug-in (PHEV), dallo 0.3 all’1.3%.

Auto a idrogeno a quota 0%

E le altre elettriche, a celle a combustibile (auto a idrogeno o FCEV), come stanno andando in Italia? Lo scorso anno, nel periodo in esame, ne erano state vendute 7! Quest’anno solo… 2 (entrambe Toyota Mirai). Inutile dire che la quota di mercato in questo caso era, e rimane, lo 0%.

Quindi nessun futuro per l’ auto a idrogeno in Italia, almeno per il momento? A guardare questi dati sembrerebbe di si ma è possibile intuirne le motivazioni, almeno alcune, legate alla quasi totale assenza di distributori lungo le strade italiane (al momento solo 1). In un altro articolo però avevamo detto che in altri paesi la situazione era differente.

L’auto a idrogeno va dove c’è l’idrogeno

In Germania il numero di distributori di idrogeno è in sensibile crescita, per non citare altre zone (come Giappone, Corea del Sud o California), dove la presenza di distributori di idrogeno è ancora più marcata. E, infatti, il mercato delle automobili FCEV li è ben diverso che in Italia. Statistiche più precise saranno disponibili per il 2020 tra qualche mese ma possiamo già provare ad effettuare qualche analisi andando a vedere come è andato il 2019. La Toyota ha venduto nel 2019 oltre 1500 Mirai solo negli Stati Uniti.

Non sono numeri stellari ma bisogna anche considerare che la Mirai (prima generazione) è un modello ormai “vecchio”, che esiste già da alcuni anni (dal 2015). L’altro importante modello di auto a idrogeno esistente sul mercato (e uscito più di recente), la Hyundai Nexo, ha venduto nel 2019 quasi 5000 veicoli (quasi tutti in Corea del Sud). Nel complesso quindi numeri molto bassi ma non trascurabili. Paragonabili, ad esempio, alle vendite di BEV o PHEV in Italia.

In conclusione, il mercato degli autoveicoli ad idrogeno va seguito con attenzione. Il numero di modelli ad idrogeno per autotrasporto pesante aumenta costantemente, con diverse interessanti alleanze che stanno nascendo (ad esempio quella tra il gruppo Volvo e Daimler, tradizionalmente competitori).

C’è chi ci crede. Il Papa per esempio

Insomma, c’è chi ci crede, e non sono aziende di poco conto. Ma prima bisogna risolvere importanti criticità, come l’elevato costo dei veicoli, l’infrastruttura di ricarica, l’origine “fossile” della maggior parte dell’idrogeno oggi prodotto. Quando, nel medio e lungo-termine, la tecnologia (ma anche le decisioni politico-economiche) porranno risolvere queste criticità, e la scienza ci permetterà, come sta già facendo in laboratorio, di produrre in maniera efficiente, economica e pulita idrogeno da acqua e sole, allora lo scenario cambierà, e forse anche in maniera importante.

La sfida è solo all’inizio. Nel frattempo, Papa Francesco ha ricevuto proprio in questi giorni in dono da Toyota la Mirai ad idrogeno che aveva utilizzato nel novembre 2019 durante il viaggio apostolico in Giappone. Come inizio di diffusione nella popolazione anche nella nostra penisola non è proprio male!

