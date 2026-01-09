Premium

Redazione
9 Gennaio 2026
Autel Energy semplifica la ricarica lenta: MaxiCharger con pagamento senza app

2 min

Autel Energy annuncia il lancio del nuovo MaxiCharger AC Single dotato di sistema di pagamento integrato. Sul mercato americano il punto di ricarica consentirà pagamenti diretti con carta di credito e wallet digitali, senza necessità di app o registrazione.

L’azienda intende mandare un segnale chiaro di come la semplificazione dell’esperienza utente stia diventando un fattore chiave nello sviluppo della mobilità elettrica. La soluzione è pensata per facilitare l’adozione su larga scala della ricarica in AC, in contesti come hotel, uffici, flotte aziendali e residenziale multifamiliare.

ricarica senza app
Il caricatore domestico MaxiCharger di Autel Energy

Pagamento integrato e niente app 

Il nuovo MaxiCharger AC Single mantiene invariata l’architettura hardware ma introduce una funzionalità chiave: il pagamento direttamente alla colonnina. L’integrazione del sistema Nayax Uno Mini, infatti, abilita pagamenti contactless, inserimento chip e wallet NFC, eliminando la necessità di app dedicate o procedure di registrazione.

Per l’utente finale, questo si traduce in una ricarica più immediata e intuitiva, un aspetto ritenuto particolarmente rilevante per i punti di ricarica pubblici o semi-pubblici. Tra l’altro l’inserimento del terminale Nayax Uno Mini non comporta modifiche meccaniche o all’involucro del charger, rendendo la soluzione adatta sia per nuove installazioni sia per retrofit su infrastrutture esistenti.

Gli operatori possono così contare su una monetizzazione immediata, senza dover integrare sistemi di pagamento esterni. Sono comunque disponibili modalità RFID e closed-loop per contesti ad accesso controllato, come flotte aziendali o parcheggi privati.

App e privacy, è questo il problema dell’auto elettrica?

Affidabilità e gestione da remoto

Autel Energy sottolinea come il MaxiCharger AC Single continui a offrire un’esperienza di installazione coerente con i modelli precedenti, con commissioning rapido tramite piattaforma digitale Autel, monitoraggio remoto e diagnostica avanzata. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi, Ethernet e Wi-SUN, coprendo un’ampia varietà di scenari applicativi.

Dal punto di vista tecnico, il caricatore offre una potenza regolabile fino a 19,2 kW (80 ampere), configurabile in base al sito, e supporta il bilanciamento dinamico dei carichi nelle installazioni in rete. La compatibilità con i protocolli OCPP 1.6J e 2.0.1, oltre al supporto per ISO 15118 Plug & Charge e AutoCharge, ne conferma l’orientamento a installazioni professionali e scalabili.

Il MaxiCharger è coperto da una garanzia standard di cinque anni e progettato per una vita operativa superiore ai dieci anni.

ricarica senza app
Colonnine AC di Autel Energy

Bypassare le app per semplificare? 

L’integrazione del sistema di pagamento nasce dalla partnership avviata nel 2025 tra Autel Energy e Nayax. Le due aziende prevedono di portare la tecnologia Nayax su circa 100.000 colonnine Autel tra Nord America ed Europa entro la fine del 2026.

Sebbene il lancio riguardi inizialmente il mercato statunitense, l’estensione prevista anche all’Europa rende questa soluzione particolarmente rilevante. In Italia, dove la ricarica AC in destinazione rappresenta una quota importante dell’infrastruttura pubblica e semi-pubblica, eliminare la barriera delle app potrebbe favorire un utilizzo più frequente e intuitivo delle colonnine.

  • LEGGI anche “Ricarica, la proposta di Repower Charging Net punto per punto” e guarda il VIDEO

Redazione
9 Gennaio 2026
Incentivi camion elettrici: 24.000 € in Italia, ben 140mila in Uk

A Frascati 40 giorni senza colonnine, c'è la giostra

