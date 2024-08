Rinnovabili, l’Australia approva la più grande centrale solare del mondo

L’Australia ha approvato la costruzione del più grande parco solare del mondo. Produrrà fino a 4 gigawatt per alimentare 3 milioni di case e ne esporterà altri 2 verso Singapore usando un cavo sottomarino

Cina scansati. Il nuovo Eldorado delle rinnovabili è l’Australia. Il governo di Camberra ha dato il via libera alla costrizione di quello che diventerà il più grande impianto solare a livello planetario. Obiettivo: “Diventare il leader globale delle energie verdi”, come ha annunciato il ministro dell’Ambiente Tanya Plibersek.

Lo si capisce delle dimensioni del progetto SunCable: produrrà 4 gigawatt di energia elettrica all’anno (battendo così il record di 3,8 gw che al momento appartiene a un impianto in Cina) e potrà soddisfare la domanda d energia di 3 milioni di famiglie.

L’Australia esporterà fino a 3 gigawatt di solare fino alla città stato di Singapore, con un cavo sottomarino di 4500 chilometri

Non solo: una parte dell’elettricità prodotta verrà esportata fino alla città stato di Singapore, nella penisola malese, attraverso un cavo sottomarino che coprirà la distanza di 4.500 chilometri e coprirà il 15% del fabbisogno della città-Stato.

Obiettivo ancor più ambizioso se si pensa che l’Australia, in questo momento, è uno dei Paesi nei primi posti in classifica per le emissioni di gas serra. E si è arricchito negli ultimi anni con le esportazioni di gas, ma soprattutto di carbone. Non per nulla il carbone copre il 47% del fabbisogno del Paese, contro il 32% delle rinnovabili.

Ma ora il Paese australe vuole invertire la tendenza. E’ di pochi giorni fa l’annuncio del sindaco di Melbourne, Nick Reece: si ricandida promettendo di abbassare le bollette stanziando fino a due milioni di dollari australiani per acquistare energia, rigorosamente rinnovabile, da rivendere ai cittadini.

Non a caso, a sostenere il progetto è Mike Cannon-Brookes, un 44enne tycoon dell’informatica che dopo essere diventato miliardario ha sposato le cause ambientaliste.

Se vuole confermare il suo primato, ora l’Australia deve fare presto e magare accelerare i tempi per mettere in esercizio il grande impianto solare che occuperà dodicimila ettari di terreno nel Territorio del Nord. Perché il governo cinese ha già in mente di costruire una centrale solare che avrà addirittura 8 gigawatt di potenza installata.

