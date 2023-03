Australia docet: 2 mila euro di multa agli abusivi della ricarica

In Australia parcheggiare l’auto termica in uno stallo di ricarica può costare una multa di 2 mila euro. Altrettanto se l’auto è elettrica, ma non connessa alla colonnina.

In Italia la medesima infrazione, disciplinata dall’articolo 158, comma 1, lettera h-bis del Codice della Strada, prevede una sanzione da 41 a 168 euro se l’infrazione è commessa con ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 87 a 345 euro con autovetture e altri veicoli. La sanzione si applica per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione. Ma il più delle volte il trasgressore la passa liscia perchè i vigili urbani non sembrano troppo impegnati a dar loro la caccia.

In Australia i veicoli elettrici sono molto meno diffusi che in Europa e addirittura meno che in Italia. In una Paese grande venti volte l’Italia ma con meno della metà della popolazione (24 milioni circa) le auto elettriche sono solo 80.000 contro le 200 mila circa circolanti da noi. Tuttavia le autorità hanno scelto di difenderne i diritti e usano con gli abusivi della ricarica il pugno di ferro. Nello stato della capitale Canberrà la multa arriva a 3.200 dollari, che equivalgono a 2.000 euro. Nel Queensland sono 1.800 euro, nel Nuovo Galles del Sud 1.400 e nello Stato di Victoria 230.

Per il presidente dell’Associazione Australian Electric Vehicle Chris Jones è la cosa più ovvia del mondo: «Ogni caricatore è essenziale e necessario per gli 80.000 veicoli elettrici del Paese e dobbiamo assicurarci che nessuno venga bloccato, intenzionalmente o meno. È fondamentale generare fiducia affinché la flotta di veicoli elettrici cresca». Altrettanto ovvio è quel che dice la responsabile trasporti del Queensland Natalie Ward: le risorse raccolte con le stratosferiche multe saranno utilizzate «per sostenere la transizione ai veicoli elettrici».

