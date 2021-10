Aumento della potenza gratuito: la sperimentazione in diretta

Andrea ha aderito alla sperimentazione lanciata in aprile per consentire l’aumento gratuito della potenza installata di notte e nei festivi e finalizzata alla ricarica dell’auto elettrica. Ci ha scritto per raccontare la sua esperienza, molto positiva par di capire, e condividere con i nostri lettori alcuni consigli operativi.

di Andrea Garramone

Fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile ricaricare il proprio veicolo elettrico avendo la disponibilità di una potenza di “almeno 6,05 kW” di notte e nei giorni festivi, senza dover richiedere un aumento di potenza al proprio fornitore di energia elettrica, quindi senza dover sostenere costi fissi aggiuntivi.

La gestione operativa è stata affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Per poter usufruire della sperimentazione bisogna installare una presa per la ricarica dell’auto che sia presente nell’elenco GSE, ed essere in possesso di alcuni requisiti. Vi riporto la mia esperienza al riguardo, sperando di essere di aiuto ai lettori di Vaielettrico.

La mia auto elettrica con batteria da 52 kWh, ricaricata da fotovoltaico per il 40%

Da alcuni mesi sono proprietario di un’auto elettrica, con batteria da 52kWh, utilizzata principalmente per spostamenti casa-lavoro. Dopo una percorrenza di circa 6000 km, con ricariche in gran parte “casalinghe”, circa il 40% dell’energia necessaria è stata prelevata durante il giorno da un impianto fotovoltaico da 6 kW senza sistema di accumulo, a costo nullo.

L’energia restante è stata prelevata dalla rete elettrica, e pagata secondo le regole dello “Scambio Sul Posto” (SSP). Lo scambio sul posto, con estrema semplificazione, è sempre applicabile quando la quantità annua di energia solare “prestata” alla rete è maggiore dell’energia prelevata. Sporadicamente utilizzo colonnine stradali, acquistando l’energia a prezzi di mercato.

Wallbox a gestione dinamica e misuratore bidirezionale

Ho installato una presa a muro per la ricarica (wallbox), in grado di gestire dinamicamente i carichi, che si avvale dell’utilizzo di un misuratore di energia bidirezionale, collegato a valle del contatore “ufficiale” di E-Distribuzione. Il misuratore bidirezionale informa costantemente la presa, tramite un cavo segnali, della potenza istantanea disponibile.

Questa soluzione permette di evitare distacchi dalla rete in caso di sovraccarico; ad esempio, quando la potenza assorbita dalla rete è prossima a 3kW (oppure 6kW se di notte e nei festivi), la potenza di ricarica dell’auto è automaticamente ridotta.

GSE e E-Distribuzione più efficienti del previsto: due sole settimane per il via libera

Ho inserito la richiesta di partecipazione alla sperimentazione dell’aumento di potenza sul sito GSE nei primi giorni di settembre e, dopo due settimane circa, ho ricevuto una email, in cui venivo informato che dal primo ottobre 2021 la potenza disponibile, di notte e nei festivi, sarebbe passata da 3 a 6kW. L’efficienza dimostrata dal GSE e da E-Distribuzione mi ha piacevolmente sorpreso.

L’inserimento della richiesta non è particolarmente complessa, bisogna disporre dei dati della fornitura e del modello di presa installata. Inoltre, bisogna caricare sul portale GSE il certificato di conformità dell’installazione.

Per il successo della sperimentazione è importante il software della wallbox

Il software della mia presa permette di programmare solo gli intervalli di tempo di ricarica, mentre la potenza massima prelevabile dalla rete non è associabile ai singoli intervalli (ad esempio 3kW di giorno e 6 kW di notte e festivi), quindi è richiesta la variazione manuale dei valori di massima potenza, nel caso sia necessario modificarli.

Da alcune settimane è stato aggiornato il software, sono state aggiunte altre due opzioni che prevedono per la ricarica: a) l’utilizzo esclusivo di energia solare; b) utilizzo misto di energia solare e da rete.

Il funzionamento in giornate di pieno sole è corretto, mentre non sono ancora riuscito a verificare (e quantificare) il comportamento del sistema in condizioni di variazioni repentine dell’insolazione.

Come scegliere la wallbox: consigli pratici per l’acquisto e l’installazione

Anche se nell’elenco del GSE ci sono prese che non prevedono la gestione dinamica del carico, la mia esperienza consiglia questo tipo di prodotti solo se avete una fornitura elettrica dedicata all’auto, oppure … siete disposti ad accettare il rischio di disconnessioni.

In abitazioni ”standard” sono da preferire i modelli con gestione dinamica dei carichi, anche se questa soluzione comporta un leggero incremento del costo di acquisto. Il costo di installazione, invece, cresce proporzionalmente alla difficoltà di installazione del misuratore bidirezionale e di passaggio dei cavi

Avevo valutato, anche, una presa particolarmente flessibile, con molti parametri programmabili, particolarmente adatta ai tecnici ed a chi vuole personalizzare ed ottimizzare le sessioni di ricarica. Ho scelto un modello più semplice, perché utilizzabile sia su reti monofase 230V che trifase 400V.

Infatti non è escluso che, in un futuro non remoto, sia necessario passare ad una rete trifase, soluzione mandatoria quando la potenza degli apparecchi utilizzatori supera 6kW, evento non improbabile in vista di una maggiore “elettrificazione” dell’abitazione.

La sperimentazione in pillole: come, quando e chi può aderire

QUANDO

-Dal Lunedi al Sabato dalle 23 alle 24 e dalle 0 alle 7

-Festivi: dalle 0 alle 24

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

-Cliente: Domestico e non domestico (altri usi)

-Potenza impegnata: compresa tra 2 e 4,5kW

-Tensione: BT (<1000V)

-Tipologia contatore: elettronico telegestito

-Lo Scambio sul Posto non è applicabile agli impianti che godono degli incentivi del primo e quinto “Conto Energia”, che cedono l’energia in Ritiro Dedicato (RID), oppure realizzati con il Superbonus (110%).

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—