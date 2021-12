Aumentare la potenza del contatore è necessario?

Aumentare la potenza del contatore è proprio necessario? Lo chiede Francesco, un lettore. Paride invece chiede come trovare hotel in cui ricaricare. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Aumentare la potenza per ricaricare la ID.3?

“V orrei chiedere un vostro parere sull’acquisto di una Volkswagen ID.3 . Sono un pensionato e con la macchina che ora possiedo(Golf 6 Tsi 1.4 cambio automatico) in dieci anni ho percorso circa 80.000 km. Ho a disposizione un garage e la possibilità di installare una wall-box. Sarà necessario aumentare la potenza del contatore? Il mio cruccio principale sono i lunghi viaggi che ogni tanto faccio“. Francesco Crespi.

Aumentare la potenza? Nel suo caso non serve

Risposta. A nostro parere assolutamente no. Troviamo corretta l’idea di installare una wall-box, per maggiore sicurezza e gestire (ed eventualmente programmare) le ricariche con maggiore elasticità. Ma la potenza da 3,3 kWh normalmente installata è più che sufficiente per chi fa circa 8 mila km all’anno e ha la possibilità di ricaricare a casa, di solito la notte. Le due versioni più richieste della ID.3 hanno batterie da 45 o 58 kWh, con autonomia rispettivamente di 350 e 426 km. Una ricarica notturna di 10 ore è sufficiente per recuperare almeno 180 km di autonomia. Peraltro a costi molto bassi, come spiega il prof. Abbotto in questo articolo. Quanto al cruccio per i viaggi lunghi, non mi preoccuperei più di tanto: la ID.3 ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Le stazioni con queste potenze (e oltre) finalmente stanno sorgendo anche in Italia. Bastano una card e una minima programmazione contenere le soste in poche decine di minuti. In alternativa si ricarica in hotel durante la notte (vedi messaggio sui sotto). A nostro parere assolutamente no. Troviamo corretta l’idea di installare una wall-box, pere gestire (ed eventualmente programmare) le ricariche con maggiore elasticità. Ma la potenza danormalmente installata è più che sufficiente per chi fa circae ha la possibilità di ricaricare a casa, di solito la notte. Le due versioni più richieste della ID.3 hanno batterie darispettivamente diUna ricarica notturna di 10 ore è sufficiente per recuperare almeno. Peraltro a costi molto bassi, come spiega il prof.inQuanto al cruccio per i viaggi lunghi, non mi preoccuperei più di tanto: la ID.3 ricarica fino ain corrente continua. Le stazioni con queste potenze (e oltre) finalmente stanno sorgendo anche in Italia. Bastano una card e una minima programmazione contenere le soste in poche decine di minuti. In alternativa si ricarica(vedi messaggio sui sotto).

In Svezia ricaricando negli hotel, ma dove?

“I ntanto complimenti per il sito e per il mare di articoli informativi che vi si trovano. Ho una domanda … Sto pianificando una vacanza da Salerno a Malmoe con la mia Nissan Leaf 40 kWh. Avete suggerimenti e magari un articolo per chi come me vorrebbe trovare hotel che mettono a disposizione la ricarica? In effetti pensavo di fare tre soste notturne e quindi trovare sul percorso hotel che permettono la ricarica. Nessuna delle app che uso è stata di grande aiuto (Nextcharge, ABRP). Grazie “ . Paride