Aumenta anche Repower, è sempre caro-tariffe

Aumenta anche Repower, altro che diminuire i prezzi alle colonnine. Due lettori ci segnalano il rincaro, un terzo lamenta il caro-tariffe in generale. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it Aumenta anche Repower (1) “Alla fine si allineano tutte…” “Vorrei avvisarvi dell’aumento di tariffa di Repower, quindi di Recharge around. Vi allego lo screenshot della mail che mi hanno mandato. Per ora sembrerebbe riguardare solo le fast (speriamo non sia troppo). E alla fine, purtroppo, si allineano tutte. Come sempre, complimenti per il lavoro che fate!“. Matteo Agostini Aumenta anche Repower (2) “La ricarica è diventata un lusso…”

“V orrei segnalare il recente ritocco dei prezzi delle ricariche presso le colonnine DC da parte di Repower, ora giunte a 0,70€/kWh. Come preannunciato da una mail inviata ai clienti la scorsa settimana. Resta tuttavia ancora uno dei migliori prezzi senza abbonamento (Supercharger esclusi) nella rete di ricarica veloce italiana. Peccato però che ora che si vedono in arrivo all’orizzonte vetture elettriche dai prezzi più popolari, sia diventata un lusso la ricarica alle colonnine pubbliche. È giunto il momento che l’Europa si occupi anche di questo aspetto della transizione energetica “ . Daniele Sacilotto

I gestori delle colonnine non potrebbero diminuire un po’ il loro guadagno?

“V i seguo da alcuni mesi e vorrei prima di tutto complimentarmi per il lavoro svolto; La mia avventura in elettrico è iniziata anni fa, quando ho fatto acquistare una Smart ED a mia suocera. Aut che abbiamo guidato con piacere io e mia moglie tutte le volte che riuscivamo a prenderla. Dalla positiva, seppur limitata, esperienza con la Smart, ho deciso di acquistare una Model 3 con cui ho percorso in assoluta tranquillità da Maggio quasi 9.000 km. Ricarico a casa, ai Supercharger, a volte alle FreetoX ed alle AC quando sono lontano da casa e mi sento assolutamente tranquillo quando viaggio. Mi dispiace però per questa corsa al rialzo dei costi di ricarica. Le AC quando abbiamo preso la Smart stavano a 0,40, ora sono quasi raddoppiate. Le DC idem, continuano ad aumentare come se si volesse disincentivare l’elettrico. Mi chiedo: le decine di società che offrono App per ricariche non potrebbero diminuire un po’ il guadagno? E cercare di offrire un prezzo competitivo piuttosto che rischiare di perdere i clienti? “. Enrico De Gregorio, Campobasso

Tocca al governo occuparsi del problema del costo al kWh

Risposta. Il costo abnorme delle ricariche è la vera anomalia italiana, una dei fattori che tengono lontani i potenziali acquirenti. E fanno del nostro il mercato meno sviluppato nell’elettrico tra i grandi Paesi europei. Di chi è la colpa? L’Enel, che direttamente e attraverso Ewiva, gestisce la più importante rete di ricarica in Italia, dice che i prezzi sono alti perché E quindi le colonnine restano sotto-utilizzate, costringendo i gestori a rincarare i listini per rientrare di almeno una parte degli investimenti. Con un business che resta comunque in perdita. A nostro avviso dovrebbe essere il governo a occuparsi del problema, invece di concentrarsi solo sul tema incentivi sì-incentivi no. Non è possibile che in Italia le colonnine costino poco meno del doppio rispetto a Francia e Spagna. Il costo abnorme delle ricariche èuna dei fattori che tengono lontani i potenziali acquirenti. E fanno del nostro il mercato meno sviluppato nell’elettrico tra i grandi Paesi europei. Di chi è la colpa?che direttamente egestisce la più importante rete di ricarica in Italia, dice che i prezzi sono alti perché le auto elettriche in circolazione sono poche. E quindi le colonnine restanocostringendo i gestori a rincarare i listini per rientrare di almeno una parte degli investimenti. Con un business che. A nostro avviso dovrebbe esserea occuparsi del problema, invece di concentrarsi solo sul tema. Non è possibile che in Italia le colonnine costino poco meno del doppio rispetto a