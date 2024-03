Audi Q6, Toyota, Iberdrola, Alpitronic: settimana flash

Audi Q6, un nuovo Suv elettrico – Ibrido Toyota battuto della EV per sostenibilità – Iberdrola, barra sull’elettrico – Alpitronic apre a Monaco / Settimana in 4 flash.

Audi Q6 in 4 versioni, con autonomia fino a 625 km

Altro Suv elettrico di grande taglia in arrivo: l’Audi ha svelato la Q6 e-tron, basata sulla PPE (Premium Platform Electric), la stessa della Porsche Macan in arrivo. La nuova base tecnica dovrebbe consentire una riduzione del 30% nei consumi e un +33% nelle prestazioni complessive, con riduzione del peso. Previste 4 versioni: motori da 215 e 245 kW per la 45 e la 50 e-tron. Trazione integrale da 295 e 380 kW per la 55 e-tron Quattro e la SQ6 e-tron Quattro (quest’ultima con 516 CV e 0-100 in 4,3″). La Q6 è alimentata da un pacco batterie da 100 kWh (94,9 kWh netti) e promette fino a 625 km di autonomia. L’architettura a 800 V consente di ricaricare fino a 270 kW, sufficienti per riportare la batteria dal 10 all’80% in 21 minuti o di recuperare 260 km di autonomia in 10 minuti. Con la nuova base tecnica è prevista la ricarica Plug & Charge, ovviamente nelle stazioni in cui il sistema senza né tessere né app è previsto. L’Audi sta ultimando lo sviluppo di un modello elettrico di minori dimensioni, la Q3 e-tron.

Voti bassi in sostenibilità per la Toyota Corolla ibrida, EV al top

Si continua a leggere che l’ibrido nell’intero ciclo di vita sarebbe più sostenibile dell’elettrico, ma tutti i test indipendenti continuano a dire il contrario. Verdetto confermato dall’ultima tornata di esami dell’ente europe GreenNCAP, che hanno riguardato due elettriche (la Volkswagen ID.7e la Skoda Enyaq). Una diesel, la Opel Astra1.5 CDTi e, appunto, un’ibrida della marca più famosa, la Toyota Corolla Cross. Il punteggio finale complessivo di ogni modello parla da sé: cinque stelle e 98/100 per la Volkswagen ID.7. 5 stelle e 97/100 per la Skoda Enyaq. 3 stelle e 51/100 per la Astra e 2 stelle e mezzo e 49/100 per la Corolla.

Audi Q6 e…/ Iberdrola non ha dubbi: chi passa all’elettrico indietro non torna

Se l’Italia tentenna, la Spagna non ha dubbi sul fatto che il futuro sia elettrico. Sentite quel che ha detto il n.1 di Iberdrola, Ignacio Galan, nel presentare i dati 2023: “L’elettrificazione dell’energia è inarrestabile e si espanderà in modo esponenziale nei prossimi anni. Sostenendo la decarbonizzazione, aumentando la sicurezza energetica e riducendo la volatilità causata dai combustibili fossili. I clienti stanno già guidando questo cambiamento. Le persone non tornano ai combustibili fossili dopo essere passate all’elettrico. Chi passa dalla benzina ai veicoli elettrici non torna indietro, così come i clienti che sostituiscono le caldaie a gas con le pompe di calore”. Già oggi per quote di mercato nei veicoli ricaricabili la Spagna sopravanza l’Italia: siamo all’11,5% di quota di mercato complessiva (elettriche 4,7% e ibride plug-in 6,8%). L’Italia è al 6,5% (3,4% elettriche e 3,1% plug-in).

Alpitronic apre a Monaco la sua quinta sede

Non si arresta la crescita di Alpitronic: l’azienda di Bolzano, leader nei caricatori ad alta potenza, ha aperto una nuova sede a Ottobrunn, vicino a Monaco di Baviera. Obbiettivo: sviluppo di software e sistemi, oltre che vendite e marketing per il mercato tedesco. Per Alpitronic si tratta della quinta sede, dopo Bolzano, Bergamo, Bologna e Charlotte negli Stati Uniti. Tre dei quattro fondatori (il CEO Philipp Senoner, il CTO Andreas Oberrauch e la responsabile Power Cycling, Sigrid Zanon) sono ex alunni del Politecnico di Monaco. E c’è quindi un legame forte con la città. Attualmente a Ottobrunn lavorano sette dipendenti fissi e tre stagisti. “Entro la fine del 2024, puntiamo ad ampliare il nostro team con altre 11 posizioni a tempo pieno per guidare al massimo lo sviluppo di nuovi prodotti“, ha spiegato Senoner.