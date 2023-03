Audi Q6, il Suv che sa di Porsche

Audi Q6 e-tron, il Suv prestazione della Casa di Ingolstadt che sa di Porsche e che con la Casa di Stoccarda condivide la base tecnica PPE. Prime immagini.

Audi Q6, super-potente e con super-batterie da 800 volt

Ormai non passa giorno senza che il gruppo Volkswagen annunci l’arrivo di un nuovo modello elettrico. A poche ore dalla presentazione della ID.2, la piccola VW, è stata l’Audi a mettere in rete le prima immagini della Q6 e-tron, l’ennesimo Suv. E che Suv: il nuovo modello non nascerà sulla piattaforma MEB, utilizzata in varie declinazioni dai modelli del gruppo. Sarà costruita sulla PPE, condivisa con Porsche, con batterie con tensione nominale di 800 Volt, che danno la possibilità di ricariche super-veloci, oltre i 200 kW. Il tutto accompagnato a motori elettrici super-performanti. E a listini formulati di conseguenza. Le foto distribuite dalla Casa tedesco ritraggono la Q6 durante i test invernali nel Nord Europa, su strade innevate e con freddo intenso, le condizioni più ostiche per un’elettrica. Con un camuffamento che lasciano comunque vedere quali saranno le linee del modello di serie.

In arrivo 10 novità elettriche, tra cui la “piccola” Q2

L’arrivo della Q6, declinata nelle configurazioni SUV e Sportback, è previsto per l’anno prossimo. Verrà prodotta nello stabilimento di Ingolstadt, dove verranno assemblate anche le batterie. La Q6 farà parte di un’offensiva di prodotti che vdrrà l’Audi lanciare entro il 2025 oltre 20 nuovi modelli, di cui oltre 10 full electric. Dopo una partenza lenta, il numero uno del marchio Markus Duesmann vede ora grandi opportunità di crescita: “Le vendite di modelli elettrici sono cresciute del 44% anno su anno. La forte domanda per la Q4 e-tron, la e-tron GT e la e-tron confermano che siamo sulla strada giusta. Siamo alla vigilia della più importante iniziativa di nuovi prodotti della nostra storia, con l’obiettivo di diventare un marchio 100% elettrico. Per il 2027 intendiamo offrire almeno un’elettrica in ogni segmento. E abbiamo appena deciso di lanciare un modello EV addizionale entry-level, più piccolo della Q4“. Si tratta sicuramente della Q2.