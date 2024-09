Audi Q6 e-tron, per convincere anche i più scettici sull’elettrico. Autonomia (oltre 600 km) e tempi di ricarica più che rassicuranti. Scoprila da Fratelli Giacomel ad Assago il 19 Settembre alle 19:00.

Audi Q6 e-tron, autonomia e tempi di ricarica da best in class

Ti godi il bello dell’auto elettrica (accelerazione bruciante, zero rumore e vibrazioni…) senza i punti critici che tengono lontani molti potenziali clienti. Stiamo parlando di Audi Q6 e-tron e del fatto che il nuovo Suv dispone di oltre 600 km d’autonomia, quanto basta per convincere anche per i più coriacei driver da autostrada. Con tempi di ricarica decisamente contenuti: arrivando a punte di 270 kW di potenza, in 10 minuti puoi ripristinare 260 km di autonomia. Oppure, se puoi consentirti una sosta un po’ più lunga, riportare la batteria dal 10 all’80% in 21 minuti.

Questo grazie al fatto che la Q6 e-tron condivide con Porsche una rete di bordo a 800 volt, con la nuova architettura Ppe (Premium platform electric). Non è facile descrivere un’auto come questa, bisogna provarla, come ha fatto il nostro Paolo Mariano nel Video che riproduciamo sopra. In cui ci si chiede appunto se è questa l’auto elettrica che convincerà i più scettici (la risposta…).

Nella versione top 517 Cv di potenza

Vediamo qualche dato tecnico, anche se i numeri non descrivono appieno una vettura che va provata su strada. La Q6 e-tron monta un pacco batteria a celle prismatiche da 100 kWh (94,9 netti). Con diverse autonomie a seconda delle versioni (si arriva fino a 641 km). Ne citiamo qui le principali, rimandando al nostro Listino per la gamma completa.

La versione d’accesso è la Performance a trazione posteriore, con 326 CV di potenza e, appunto, 641 km di range. Prezzo: 73.300 euro. C’è poi una prima versione quattro, con due motori e trazione integrale. Potenza 387 CV, 625 km d’autonomia dichiarata per un prezzo di 79.500 euro.

Top di gamma è la SQ6 e-tron quattro da 517 CV e 97.200 euro, con 598 km d’autonomia, anch’essa ovviamente a trazione integrale. È previsto poi l’arrivo di una versione entry-level da 251 CV con batteria meno capace, 83 kWh, e prezzi verosimilmente al di sotto dei 70 mila euro.

L’interno è “un palcoscenico digitale”

Le dimensione della Q6 e-tron sono ovviamente da Suv di categoria superiore, ma non da risultare imponenti. La lunghezza è di 4,77 metri, la larghezza di 1,94, l’altezza di 1,69 e il passo di 2,89.

Gli interni meriterebbero un capitolo a parte, per la cura che è stata messa nel curare ogni dettaglio. A partire naturalmente dal panoramic display con il nuovo infotainment MMI, un ecosistema composto da un virtual cockpit da 11,9 pollici unito a un display centrale touch da 14,5 pollici. Audi parla di ”palcoscenico digitale’‘ per dare un’idea di che cosa ci si trova di fronte salendo a bordo.

Poi c’è la guida, con un’accelerazione 0-100 che arriva a 5,9 secondi nelle versioni più performanti. Ma questa va provata…

