Audi Q4 Sportback 45 quattro

“Gradirei pubblicare sul vostro forum dell’usato l’annuncio di vendita della mia vettura,. Vettura pari al nuovo, sia esterno che interno, in garanzia ufficiale BMWe con pacchetto manutenzione incluso. Piano manutenzione regolarmente eseguito in concessionaria BMW e documentabile (). Interni in pelle, sedili riscaldabili con funzione massaggio, Harman Kardon,, full optional.. Pacco batteria in perfetto stato. Immatricolata nelkm percorsi. Prezzo di listino 81 mila euro, prezzo richiesto“. Perci si può rivolgere direttamente al venditore: mail, tel. 340-6082991

Le ultime offerte / Hyundai Kona 39 kWh con 8 mila km

Hyundai Kona 39 kWh del dicembre 2023 vendesi. La propone Corrado, un lettore di Pavia, spiegando che “vende per necessità” e che l’auto è praticamente nuova, avendo percorso solo 8 mila km. La capacità della batteria, assicura Corrado. è ancora al 100%. Il prezzo richiesto è di 24 mila euro. Chi fosse interessato all’acquisto può contattare direttamente il venditore all’indirizzo mailcorradomauceri2@gmail.com.

Le ultime offerte / Nissan Leaf del 2021 con 72 mila km

Annuncio: “Vendo Nissan Leaf allestimento Tekna con batteria da 40 kWh con 72.000 km acquistata nuova. Motore elettrico da 150 cv. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, parcheggio automatico, guida autonoma livello 2. Interni in pelle e impianto audio Bose. tagliandata regolarmente. Batteria ancora in garanzia. Vendo per passaggio ad altra full electric”. Il PREZZO richiesto è di 14.000 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla maildegaspari.stefano@gmail.com