Audi Q4, Cayenne, Zero… settimana flash

Audi Q4 si aggiorna, anche con plug& Charge – Porsche conferma la Cayenne elettrica – Le Ev più vendute in Francia – Demo-ride di Zero. Settimana in 4 flash.

Audi Q4: arriva la ricarica plug & charge

L’Audi continua ad aggiornare la sua gamma, per renderla più competitiva con Tesla sotto tutti gli aspetti, ricarica compresa. Ora è la volta della Q4: all’ampliamento dei servizi digitali Audi connect, si affianca la ricarica in corrente continua (DC) sino a 135 kW. E, soprattutto, l’abilitazione della funzione Plug & Charge, ovvero la ricarica senza necessità di card o app: è la colonnina a “riconoscere” il bocchettone dell’auto. Provvedendo poi in automatico ad autorizzare l’operazione e ad addebitarne il costo sul conto del cliente. Tra le novità offerte dal Model Year 2003, c’è anche il software 3.2, di serie, che dà la possibilità di eseguire i futuri aggiornamenti da remoto, over-the-air. Come nelle Tesla, appunto. I prezzi della Q4 partono da 52 mila euro. Nei primi due mesi del 2023 il modello Casa di Ingolstadt si è piazzata al 6°posto tra le elettriche più vendute in Italia, con 333 immatricolazioni.

Audi Q 4 e…/ Porsche conferma l’arrivo della Cayenne elettrica

Porsche ha ufficialmente confermato che anche la Cayenne sarà elettrica. E sarà affiancata da un cross-over di maggiori dimensioni, a 7 posti, che fungerà da ammiraglia della gamma a batterie. Nella conferenza di bilancio il n.1 Oliver Blume, ora a capo anche dell’intero gruppo Volkswagen, ha spiegato però che al momento la Porsche non ha intenzione di abbandonare le motorizzazioni ibride, in particolare le plug-in. Secondo i media tedeschi la Cayenne EV arriverà sul mercato nel 2026. Mentre nel 2024 dovrebbe arrivare la Macan EV, il Suv di minori dimensioni il cui lancio è stato più volte rimandato per una serie di problemi in fase di sviluppo. Per il 2025 è atteso invece il lancio della 718 in versione completamente elettrica. Il futuro di Porsche, anche nell’elettrico, si concentrerà comunque su auto di fascia sempre più alta:“Stiamo sottolineando e rafforzando il nostro posizionamento di lusso sportivo, osservando una crescita dei profitti in questo segmento, in particolare in Cina e Stati Uniti”, ha spiegato Blume.

Le 10 auto elettriche meno care in Francia, (con sorprese)

Il sito Automobile Propre ha compilato la classifica delle 10 elettriche meno care in vendita in Francia. Confermando che oltralpe in genere le macchine costano un po’ meno che da noi, grazie a una tassazione più favorevole. Nella top ten spuntano anche alcuni modelli che in Italia non ci risultano neppure a listino, come la cinese Leapmotor T03 e la stessa Volkswagen e-Up. La meno costosa in assoluto resta la Dacia Spring, che da noi parte da 20.450 euro, mentre in Francia ne costa 650 in meno, 20.800. Una differenza analoga c’è anche per la MG4, che è indicata a 29.990 euro, contro i 30.790 dei listini italiani. Per altri modelli, invece, il prezzo francese appare più alto: la 500e, per esempio, parte da 30.400 euro, mentre qui il primo prezzo è a 29.950.

Provare una moto elettrica? C’è il demo-ride di Zero…

Curiosi di provare una moto elettrica? I principali concessionari Zero Motorcycles apriranno le porte al pubblico il 24 e 25 marzo con il National Dealer Demo Weekend. Spiega il respnsabile marketing Luca Conti: “Zero Motorcycles è entusiasta di poter invitare i motociclisti italiani a provare i nuovi modelli della gamma. Il National Dealer Demo Weekend è un’occasione unica per fare un’esperienza di guida incredibile ed emozionante. Salire in sella a una moto elettrica rappresenta il primo passo per avvicinarsi a un modello di mobilità attuale, a emissioni zero e soprattutto molto divertente”. Per prenotare il proprio demo-ride è sufficiente visitare la sezione eventi del sito Zero Motorcycles e trovare il dealer più vicino.