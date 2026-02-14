Audi A2 in arrivo: ecco come sarà







Audi Q2 in arrivo: la marca di Ingolstadt sta ultimando i collaudi del veicolo elettrico più accessibile della gamma.

Audi Q2 in arrivo, con linee che richiamano il vecchio modello

Un ritorno al passato per guardare al futuro. La Q2 non sarà il solito Suv, ma un veicolo multispazio che ricorda la struttura della Audi A2, lanciata 26 anni fa. Nasce sulla piattaforma tecnica MEB del gruppo Volkswagen, dalla quale sono uscite tra altre le VW ID.3 e ID.4. E dovrebbe avere un prezzo d’accesso a poco più di 40 mila euro, per la versione con batteria da 58 kWh e circa 425 km di autonomia. Ci sarà poi una versione più costosa con batteria da 79 kWh e una percorrenza fino a 600 km. L’Audi Q2 arriverà sul mercato a fine anno e sta ultimando gli ultimi test nel Circolo Polare Artico, nell’estremo Nord della Svezia. Gli ingegneri della marca hanno spiegato ai media tedeschi che l’idea con questo modello è di colmare il vuoto lasciato dalla BMW i3, uscita di produzione già nel 2022. Qui a destra il titolodell’articolo di anticipazione pubblicato da AutoEvolution.

223 mila elettriche vendute nel 2025

L’Audi viene da un ottimo 2025 nell’elettrico, con due modelli nella Top Ten del gruppo VW. Con la Q4 e-tron a quota 84.900 auto vendute e la Q6 e-tron a 84.400. Risultato ancor più ragguardevole quest’ultimo, visto il prezzo di partenza. In tutto le elettriche immatricolate dalla marca di Ingolstadt sono state 223 mila, con un aumento del 36%. È chiaro però che con la A2 in arrivo si andrà incontro a un pubblico potenzialmente ben più vasto.

