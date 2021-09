Audi Grandsphere, Tesla, Shell…Settimana flash

Audi Grandsphere, il nuovo concept della Casa di Inolstadt – Il misterioso caso (risolto) della Tesla Model X in fiamme – I progetti Shell. La settimana in 3 flash.

Audi Grandsphere: 721 Cv e 750 km di autonomia

Lo scriviamo da tempo: le grandi Case europee non pensano affatto che nell’elettrico piccolo è bello. E continuano a presentare prototipi di grandi Suv o potenti auto sportive. L’Audi, per esempio, al Salone IAA di Monaco che si apre in settimana porta l’innovativo concept GrandSphere. Un giocattolo con gestione attiva predittiva dell’assetto e potenza di 721 CV. Autonomia superiore ai 750 km. Grandi novità anche all’interno della Grandsphere. Grazie alla guida autonoma di Livello 4, la prima fila di sedili si trasforma in una lounge con soluzioni d’intrattenimento definita “da home theatre“. Audi Grandsphere concept, seconda delle tre show car della serie “Sphere” e interpreta la mobilità del futuro Audi nel segmento di lusso. Altre informazioni cliccando qui.

Audi Gransphere e…./ Risolto il giallo della Tesla Model X andata in fumo su un lago ghiacciato

Le auto elettriche prendono fuoco più facilmente? L’annoso interrogativo era rispuntato fuori quando, nel febbraio 2019, una Tesla Model X completamente distrutta dalle fiamme era stato ritrovata in un lago ghiacciato del Vermont, negli Stati Uniti. Due anni e mezzo dopo, la verità è emersa. Nessun cortocircuito o autocombustione. Solo un truffatore locale, il 32enne Michael A. Gonzalez, che aveva acquistato addirittura cinque Tesla Model X (valore 607 mila dollari) versando solo l’anticipo. Senza saldare le successive rate. Gonzales era già riuscito a rivendere quattro delle cinque vetture, quando la Tesla si è accorta del raggiro e ne ha chiesto la restituzione. A quel punto ha fatto perdere le sue tracce, dando alle fiamme l’ultima Tesla Model X ancora in suo possesso in un luogo sperduto dello Stato americano. Rintracciato e arrestato, rischia fino a 10 anni di carcere.

Shell ricarica il Regno Unito su strada

Compagne petrolifere sempre più impegnate nella diversificazione verso l’elettrico. Una delle più attive è Shell, che in settimana ha annunciato che installerà 50.000 punti di ricarica per veicoli elettrici su strada nel Regno Unito entro il 2025. Lo farà tramite Ubitricity, l’azienda che Shell ha acquistato a febbraio e che possiede la più grande rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici in Inghilterra. Il colosso petrolifero sosterrà le autorità locali con un’offerta di finanziamento per l’installazione di nuovi caricabatterie su strada “a costo potenzialmente zero“. Oltre il 60% delle famiglie nel Regno Unito vive nelle città e nelle aree urbane e non dispone di propri spazi di parcheggio. Rendere capillare la ricarica su strada è considerata quindi una priorità. Ubitricity attualmente gestisce circa 3.600 colonnine, il 13,1% del totale. Un altro big del petrolio, BP Pulse, è al secondo posto con il 12%.