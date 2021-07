Audi elettrica o ibrida plug-in? Vaielettrico risponde

Vincenzo deve cambiare la sua vecchia Seat ed è indeciso tra due Audi, una elettrica, l’altra ibrida plug-in. Fernando, invece…Vaielettrico risponde.

Audi elettrica o ibrida? Il dubbio di Vincenzo (1)

“Devo cambiare una Seat Altea xl a gpl del 2009. Vorrei passare all’elettrico o all’ibrido, anche se ne sono un po’ intimidito. Solitamente percorro circa 15.000 km annui ed una media di km giornalieri che mediamente va dai 40 ai 70. I viaggi più lunghi possono essere al massimo di 250 km in termini di andata e ritorno dalla mia residenza. Con eccezione di quando vado occasionalmente ad Ancona per problemi familiari o un paio di volte l’anno che vado a trovare mia figlia a Roma. Preciso che sono residente in provincia di Brindisi. Per l’acquisto, essendo mia moglie diversamante abile, oltre al bonus rottamazione usufruirei di un ulteriore sconto sul listino, dell’Iva al 4% e di un recupero dell’irpef di circa 3.500 euro. Sono incerto se acquistare una Audi Q3 hybrid plug in o una Q4 40 e-tron esclusivamente elettrica. Tenete presente che, alla luce dei diversi importi dei bonus tra i due modelli, il costo di acquisto sarebbe praticamente simile. Quale dei due mi consigliereste?“. Vincenzo Cacciatore

Audi elettrica o ibrida…? La prima, senza esitazioni

Risposta. A parità di prezzo, la Q4 e-tron tutta la vita. Per tanti motivi: perché da “mantenere” costa molto meno di un’ibrida plug-in, perché è molto più divertente da guidare di un’ibrida plug-in.. E l’autonomia è più che sufficiente per le percorrenze che Le interessano. Nella prova effettuata pochi giorni fa, il nostro Paolo Mariano ha registrato una media di 20,4 kWh/100 in autostrada (130 km/h). E un consumo medio sul nostro percorso (Verona – Trento – Pinzolo – Riva del Garda – Trento – Verona) di 22,54 kWh/ 100 km. Tutto questo guidando l’auto, con aria condizionata accesa e impostata a 21 gradi in giornate molto calde, con temperature esterne fino a 36 gradi. In un percorso misto di autostrada e tanta montagna. “In queste condizioni avremmo potuto percorrere circa 340 km prima di dover ricaricare. Non male“, si legge nel giudizio finale, accompagnato dal video che abbiamo riprodotto sopra..

Fernando vuole un’Italia più “rinnovabile” (2)

“Vi seguo sempre con molto interesse e vorrei proporvi una mia idea per alimentazione auto elettriche senza spendere molti soldi, quasi gratis. Sono un pensionato torinese che vive prevalentemente in Abruzzo, nella bellissima Costa dei Trabocchi. La mia proposta e questa: Siamo all’inizio dell’era delle auto elettriche, qui nel Centro Meridione già vi sono colline piene di pannelli solari montagne piene di pale eoliche. E sta arrivando l’era del offshore, una disgrazia per un paese che vive soprattutto di turismo. Tramite la vostra redazione, vorrei proporvi questo piano: dal 2023 tutte le case di nuova costruzione dovranno dotarsi di energia rinnovabile, che sia solare o eolica. Per le case vecchie sgravi fiscali molto consistenti. Che ve ne sembra? Concludo che l’energia eolica si può produrre anche con i mezzi di trasporto. Io ho fatto progetti anche per illuminare i pali della luce con pannelli solari“. Fernando Capula.

Secondo noi: obbligare no, incentivare sì

Risposta. Gli obblighi di legge in Italia vengono rispettati a fatica: eludere le nuove norme diventa sport nazionale, con una gara a chi trova il sistema per farlo. Siamo molto più favorevoli a misure di incentivazione che aiutino chi ha intenzione di farlo e rendano l’operazione più economica per tutti. L’auto elettrica si sta rivelando una spinta formidabile all’installazione di rinnovabili. Chi segue questo sito sa che spessissimo le due cose vanno a braccetto, come dimostrano i racconti in prima persona dei lettori. Quanto all’off-shore, non saremmo così negativi: c’è modo di conciliare le due cose, come confermano le esperienze virtuose di molti Paesi.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al canale YouTube—