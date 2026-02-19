- Anno: 11/2020
Km percorsi: 69.500
Stato Batteria: n.d.
Città: Santo Stefano di Magra
Prezzo: 36.900 euro
Audi e-tron del 2020 con 69.500 km
Testo Annuncio: “Auto come nuova, autonomia 350 km , km 69.500 tutti tagliandati Audi (ultimo tagliando giugno 2025, prossimo in giugno 2027 o a 90 mila km). Usata da ultra60enne. Garanzia Audi Prima Scelta Plus fino a luglio 2026 o 100 mila km. Batterie in garanzia fino a novembre 2028, ancora perfette. 4 pneumatici invernali da 21 nuovi. Pacchetto Look Nero Plus. Sedili elettrici con memoria. Allestimento S Line interno-esterno. Tetto apribile, vetri post. oscurati. Virtual cockpit. Volante in pelle con bilancieri neri. Cerchi Sprt da 21. Navigatore MMI Plus Touch. Telecamera ant. e post. Clima 4 zone. Specchietti retrovisori con telecamera. Interni pelle extra Vallona. Impianto audio BANG & OLUFSEN e altri accessori. Valore a nuovo oltre 110 mila euro. No permute o offerte strane“. Prezzo richiesto: 36.900 euro. Per contatti: mauro.nube@libero.it
Audi Q4 Sportback 45 del 2022 con 34 mila km
“Vendo Audi Q4 Sportback 45 e‑tron quattro, in condizioni pari al nuovo, con soli 34.000 km. Nessun difetto estetico o meccanico. L’auto è stata acquistata presso un Centro Audi – Audi Prima Scelta Plus a settembre 2024, sempre mantenuta con cura maniacale. Nessun incidente, graffio, o riparazione. Doppia garanzia: 4 anni su motori e batteria, 2 di garanzia casa madre Audi Plus (necessaria voltura su nuovo proprietario a mio carico). Versione con trazione integrale “QUATTRO”. Utilizzata solo per tragitti extraurbani, mai stressata. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. In regalo due treni completi di pneumatici del valore di €3.000: estivi nuovi, invernali nuovi. Km certificati. Tagliandi regolari. Sempre in garage“. Prezzo 41.900 euro. Contatti: mattia.turiani@gmail.com
Le ultime offerte / Citroen e-C3 del 2025 con 9 mila km
Testo Annuncio: “Cedo leasing sociale Stellantis da privato cittadino con diritto di riscatto (leasing sociale)X Citroen E-C3 Allestimento MAX (il più completo). Batteria 44kWh, colore Blu Montecarlo come da foto. Km attuali9.000 (attualmente in uso, faccio circa 200km a settimana). Condizioni pari al nuovo. Fine leasing 03/2028. Rata 91€ mensile. Riscatto se si decide di tenere l’auto: 12.200€ (costi IVA inclusa). Km inclusi nel leasing 30.000 (10.000 all’annopraticamente). Oppure potete anche decidere di restituirla a fine leasing, senza pagare il riscatto ovviamente. Ottima occasione di prendere un’auto praticamente nuova come se aveste avuto gli incentivi per le auto elettriche. O potete sempre scegliere di restituirla senza penali a fine leasing. Per cedere il leasing è necessario non essere cattivi pagatori ed avere un contratto di lavoro stabile. Stellantis prima di accettare il subentro fa ovviamente dei controlli sul merito creditizio del nuovo intestatario. Tempi per il cambio intestatario leasing: circa 3/4 settimane). Cifra che chiedo per cedere il leasing: 2.250€.Per contatti: marcoroseo87@gmail.com (Bergamo).
Le ultime offerte / BMW iX2 del 2024 con 25.500 km
Le ultime offerte / Hyundai Kona 39 kWh con 8 mila km
Hyundai Kona 39 kWh del dicembre 2023 vendesi. La propone Corrado, un lettore di Pavia, spiegando che “vende per necessità” e che l’auto è praticamente nuova, avendo percorso solo 8 mila km. La capacità della batteria, assicura Corrado. è ancora al 100%. Il prezzo richiesto è di 24 mila euro. Chi fosse interessato all’acquisto può contattare direttamente il venditore all’indirizzo mailcorradomauceri2@gmail.com.
Le ultime offerte / Nissan Leaf del 2021 con 72 mila km
Annuncio: “Vendo Nissan Leaf allestimento Tekna con batteria da 40 kWh con 72.000 km acquistata nuova. Motore elettrico da 150 cv. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, parcheggio automatico, guida autonoma livello 2. Interni in pelle e impianto audio Bose. tagliandata regolarmente. Batteria ancora in garanzia. Vendo per passaggio ad altra full electric”. Il PREZZO richiesto è di 14.000 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla maildegaspari.stefano@gmail.com
Le ultime offerte / Hyundai Kona del 2023 con batteria 39 kWh
Le ultime offerte / Model Y Long Range del 2023
Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Giovanni, un lettore romano: “Vendo Tesla Model Y Long Range del marzo 2023, km percorsi 108.000 km, batteria al92% (ultimo test il 14/12/2025). Treno di Gomme Invernali ed Estive al 70%. Tenuta con estrema cura per famiglia e viaggi in ufficio. Il 90% dei km è stato effettuato su tratte autostradali Roma-Civitavecchia. Il 75% delle ricariche è stato effettuate da Wall-Box domestica. Vendo per passaggio ad auto aziendale. Il prezzo richiesto è di 32.500 euro“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mailvesciog@icloud.com.
Le ultime offerte / Renault Zoe del 2020 con 71 mila km
