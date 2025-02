Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 02/2021 Km: 86.500

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Mariano Comense Prezzo: 34.500 euro

Audi e-tron 55 Sportback S vendesi. La propone Corrado, un lettore di Mariano Comense. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Audi e-tron 55 Sportback S del 2021 con 86.500 km

“Gradirei pubblicare sul vostro forum dell’usato l’annuncio di vendita della mia vettura. Qui di seguito le varie informazioni. Audi e-tron 55 Sportback S Line Fast Edition

Anno: 02/2021. Luogo: Mariano Comense (CO), ma mi muovo anche in zona Milano e Biella. Km 86.500. Vettura in ottimo stato, sia esterno che interno, in garanzia ufficiale Audi fino a 12/2025, gruppo batteria in garanzia fino a 02/2029. Piano manutenzione regolarmente eseguito in concessionaria Audi e documentabile. Cerchi in lega da 22″ con gomme estive al 90%, cerchi in lega da 21″ con gomme invernali al 50%. Batteria in perfetto stato, con autonomia reale in pieno inverno intorno ai 330/350km e oltre i 400km nelle migliori condizioni climatiche. Vettura strepitosa, disponibile per pochi giorni, perchè la mia nuova vettura è in arrivo, altrimenti verrà permutata al concessionario. Prezzo di listino 115.000 euro. Prezzo di vendita 34.500 euro”. Per contatti potete scrivere al venditore alla mail corrado.maffeo@gmail.com .