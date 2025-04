Audi, contro i dazi di Trump blocca le vetture nei porti Usa per due mesi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Clamorosa decisione del gruppo Audi, in risposta ai dazi del 25% dell’amministrazione Trump sull’importazione di auto. La casa tedesca ha bloccato tutte le spedizioni verso gli Stati Uniti a partire dal 2 aprile. E di trattenere nei porti americani tutte le sue auto arrivate dopo quella data.

Dopo lo stop annunciato da Jaguar Land Rover, è la volta di Audi a prendere posizione contro i dazi Usa. La casa britannica fermerà le spedizioni per tutto il mese di aprile. Quella tedesca ha fatto una scelta ancora più clamorosa. Ma l’obiettivo è lo stesso: reagire alla guerra commerciale scatenata dai decreti “protezionistici” del presidente Donald Trump.

Audi ha deciso di trattenere le auto sbarcate nei porti americani dopo il 2 aprile, come risposta dell’imposizione di una tariffa del 25% da parte di Washington. Una misura confermata da un portavoce della casa tedesca, dopo l’anticipazione di Reuters. L’agenzia ha citato una comunicazione ai concessionari Audi, a sua volta citata dalla rivista statunitense Automotive News.

Audi ha scorte negli Stati Uniti pari a 37mila vetture, per coprire le vendite di due mesi. Periodo in cui valuterà strategie alternative

Audi è uno dei marchi più colpiti dai nuovi dazi, perché non produce veicoli negli Stati Uniti. Il Suv Q5, il suo modello più venduto sul mercato americano, è prodotto in Messico. Mentre gli altri modelli vengono spediti dall’Europa o da altri paesi. Le scorte di Audi negli Stati Uniti (circa 37.000 veicoli), dovrebbero coprire circa due mesi di vendite. Periodo in cui, i vertici di Audi dovrann delineare una strategia di medio e lungo termine.

Le decisioni future dipenderanno anche dalle contromisure che adotterà l’Unione Europea. In proposito Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha incontrato i dirigenti delle principali case automobilistiche europee a Bruxelles per discutere della situazione.

