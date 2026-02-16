Audi, BMW e Mercedes tagliano i prezzi in Cina. Il lusso europeo sotto pressione

Secondo i dati consolidati del 2025, le consegne dei tre marchi europei in Cina sono diminuite in modo sensibile: BMW ha registrato un calo di circa il 12,5%, Mercedes-Benz attorno al 19%, mentre Audi ha perso circa il 5% rispetto al 2024.

Complessivamente, le tre Case hanno venduto circa 260.000 auto in meno su base annua, ridimensionando il peso strategico del mercato cinese nei bilanci globali.

Sconti a doppia cifra e riposizionamento strategico

Il segnale più evidente del cambio di rotta arriva dai listini. BMW China ha rivisto i prezzi consigliati di oltre 30 modelli dal 1° gennaio, con tagli spesso superiori al 10% e punte oltre i 300.000 yuan (circa 36mila euro). Emblematico il caso della BMW iX1 eDrive25L, scesa da 299.900 a 228.000 yuan, una riduzione che ne modifica sensibilmente il posizionamento.

Anche Mercedes-Benz è intervenuta di recente con ribassi tra 33.000 e 69.000 yuan su modelli chiave come Classe C e GLC. Ufficialmente si parla di misure a supporto della rete e della competitività, evitando l’etichetta di “guerra dei prezzi”. Tuttavia, l’ampiezza e la rapidità degli interventi suggeriscono un ripensamento più profondo della strategia premium tradizionale.

L’elettrico locale e il nodo della domanda

Un ulteriore segnale di tensione è emerso con la nuova Mercedes-Benz CLA elettrica, lanciata a novembre 2025. Nei primi mesi del 2026 non sarebbero stati pubblicati dati retail per due mesi consecutivi, mentre le immatricolazioni assicurative avrebbero proseguito a ritmo moderato. Secondo osservatori locali, ciò rifletterebbe una fase di assorbimento scorte e una domanda debole nel segmento compatto EV a fronte di un prezzo d’ingresso di circa 249.000 yuan.

Il contesto è quello di un mercato cinese dove i brand domestici premium stanno conquistando le fasce medio-alte grazie a tecnologie digitali avanzate, connettività spinta e piattaforme elettriche dedicate. I costruttori europei, pur forti di un’immagine consolidata, sono stati più lenti nel monetizzare queste priorità dei consumatori cinesi.

Implicazioni per l’Europa e per l’Italia

Il 2026 si profila come un anno chiave. Il successo del trio tedesco dipenderà dalla capacità di bilanciare prezzi più accessibili, localizzazione dell’offerta, elettrificazione e integrazione digitale senza snaturare il posizionamento premium.

Il ridimensionamento dei margini in Cina potrebbe avere effetti anche in Europa. Per gruppi come BMW, Mercedes-Benz e Audi, il mercato cinese ha storicamente rappresentato una quota rilevante dei profitti globali: una compressione strutturale potrebbe influire sulle politiche di investimento, incluse quelle su elettrificazione e software-defined vehicle.

Per l’industria europea della mobilità elettrica, quanto sta accadendo in Cina è quindi un banco di prova cruciale: se il lusso perde potere di prezzo nel mercato più avanzato sulle EV, l’intero modello di creazione del valore dovrà evolvere. E le conseguenze, come spesso accade, non resteranno confinate entro i confini cinesi.