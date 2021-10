Audi aggiorna la e-tron 55 e aggiunge 20 km di autonomia

Audi aggiorna e “aggiunge” 3 kWh

Non è detto che nel tempo le auto elettriche siano sempre destinate a perdere autonomia. Può capitare che il range lo aumentino, grazie a un aggiornamento software che “sblocca” potenzialità ancora inespresse. E quanto sta succedendo all‘Audi e-tron 55 quattro Model Year 19 e 20, grazie a un intervento in assistenza che permette di incrementare l’autonomia di quasi 20 km (ciclo WLTP) a 446 km complessivi. Modificando il software, la capacità netta della batteria aumenterà di quasi 3 kWh (da da 83,6 kWh a 86,5 kWh), su una capacità lorda di 95 kWh. È verosimile che la limitazioni iniziale fosse legata a esigenze di prudenza, che successivi accertamenti sulle batterie hanno dimostrato essere superflue. L’intervento riguarda 34 mila vetture in tutto il mondo, di cui appena 157 in Italia, dato che da noi la e-tron non ha avuto un particolare successo.

Abitui il cliente a migliorare l’auto nel tempo e…

L’aggiornamento nei Service Partner Audi serve anche ad ottimizzare il funzionamento del motore elettrico asincrono che si trova sull’asse anteriore. “Il nuovo software ottimizza l’azione del motore elettrico asincrono all’avantreno”, spiega la Casa di ingolstadt. “Favorendo la riduzione delle dispersioni d’energia e il disaccoppiamento totale, privo di qualsivoglia effetto di trascinamento, di tale unità qualora le condizioni di marcia, lo stile di guida e la richiesta di potenza non ne rendano necessario l’intervento, Demandando la trazione al solo propulsore posteriore“. Quanto all’intervento sul powertrain, viene correttaanche la gestione termica, ottimizzandola: “La portata dei flussi viene parzializzata e ottimizzata, a ulteriore vantaggio dell’efficienza“. L’intervento è gratuito, ma serve anche ad abituare i clienti a migliorare nel tempo le loro auto, presto anche da remoto. Non tutto, ovviamente, sarà gratuito…

