Audi accelera: dal 2026 novità solo elettriche

Audi accelera: dal 2026 non lancerà più nuovi modelli con motorizzazioni tradizionali e neppure ibridi. Si punta tutto sull’elettrico, senza se e senza ma.

Audi accelera: l’A3 e l’A4 non avranno più seguiti

Cinque anni da oggi sono un tempo molto breve per una grande Casa auto, che deve programmare il suo futuro a lunga scadenza. Tanto più se si tratta di un’azienda tedesca, abituata a ragionare su tempi ancora più lunghi, dieci anni almeno, e poi a rispettare rigorosamente i piani.

Parlare del 2026, dunque, significa iniziare un conto alla rovescia scandito dall’esaurimento dei lanci di nuove auto benzina-diesel già in fase di sviluppo da tempo. Per poi passare alla seconda parte del decennio con solo auto a batterie “nel tubo”. Una svolta radicale, anticipata da due autorevoli giornali tedeschi, la Süddeutsche Zeitung è Der Spiegel (qui l’articolo) . Ciò significa che modelli di grande successo come l’A3 e l’A4 non avranno più seguiti e lasceranno spazio ad auto elettriche completamente ridisegnate e con nomi diversi. L’ultima novità a combustione interna sarà un modello della serie Q, un Suv compatto adatto anche per la città.

I limiti Euro 7 pesano su tutte queste scelte

Il capo dell’Audi, Markus Duesmann, lavora da tempo alla transizione all’elettrico, in sintonia con il n.1 del Volkswagen Group, Herbert Diess. Già a marzo un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung aveva annunciato di non voler più sviluppare nuovi motori a combustione. Alla base di tutto la decisione dell’Unione Europea di rendere molto rigorosi i nuovi standard di emissioni Euro 7, con un salto in termini di costi molto impegnativo. Allora, però, il top manager di Ingolstadt non aveva dato indicazioni sulla programmazione dei nuovi modelli. Tutto questo, naturalmente, non significa che la vendita di auto a benzina o a gasolio cesserà nel 2026. Le vendite proseguiranno fino all’esaurimento dell’intero ciclo di vita, che può arrivare anche a 10-12 anni. Ed estendersi quindi agli anni Trenta.