Audi A3 plug-in: autonomia 141 km

Audi A3 plug-in: l’autonomia in elettrico arriva a 141 km, grazie alla batteria da 25,7 kWh (19,7 effettivi). E ricarica anche in corrente continua, fino a 50 kW.

Audi A3 plug-in: aumenta anche la potenza di ricarica, fino a 50 kW in DC

Il Gruppo Volkswagen l’aveva promesso e sta mantenendo, anche se con qualche ritardo nelle tabelle di marcio: produrre ibride plug-in con oltre 100 km di range. Questa Audi A3 Sportback 1.5 TFSI arriva a 141 km, che è un bel traguardo. E, dettaglio non secondario, aumenta la potenza di ricarica, che in passato era limitato a 3,7 kW in AC, con rifornimenti che duravano ore. Adesso non solo è possibile ricaricare in DC fino a 50 kW (30 minuti per passare dal 10 all’80%), ma anche in AC la potenza massima di prelievo sale a 11 kW. Il propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) è in grado di erogare 116 CV e consente di arrivare a 140 km/h in modalità solo elettrica. Si può scegliere tra due step di potenza. La più performante, la 45 TFSI, offre una potenza complessiva di 272 CV e una coppia di 400 Nm, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3″. Velocità massima 237 km/h. La variante 40 TFSI e conta su 204 CV e 350 Nm (da 0 a 100 km/h in 7,4″) secondi e toccare i 225 km/h.

I prezzi partono da 48.400 euro, per la versione meno potente

L’Audi enfatizza il fatto che 141 km di autonomia costituiscono un riferimento per auto plug-in di queste dimensioni. Spiegando che il risultato è stato ottenuto anche grazie “al sistema di recupero derivato dai modelli full electric Audi. in special modo la frenata elettroidraulica che vede il motore elettrico, chiamato ad agire quale alternatore, occuparsi delle decelerazioni lievi. Le più frequenti nella marcia quotidiana“. I prezzi non sono proprio popolari: si parte da 48.400 euro per la 40 TFSI e S tronic e da 52.500 euro per la top di gamma Audi A3 Sportback 45 TFSI e S tronic. La cosa paradossale è che le vendite di ibride plug-in calano, in Europa e in Italia, proprio nel momento in cui le autonomie in elettrico aumentano sensibilmente. Idem per la velocità di ricarica. Nel nostro mercato nei primi 9 mesi dell’anno se ne sono immatricolate 40.709, contro le 54.103 dello stesso periodo del 2023. E la quota di mercato è scesa dal 4,5% al 3,3%.