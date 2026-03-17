Audi A2 elettrica in arrivo in autunno: la Casa di Ingolstadt ha messo in rete l’annuncio con un primo bozzetto della sua EV più piccola.

Audi A2 in arrivo: sarà il modello entry-level della gamma

Audi annuncia quello che definisce “un ulteriore passo verso un futuro interamente elettrico”. Il n.1 Gernot Döllner ha rivelato l’arrivo della A2 e-tron in occasione dell’Annual Media Conference.“Abbiamo ascoltato i nostri Clienti:vogliono soluzioni di mobilità elettrica efficaci e funzionali per la vita di tutti i giorni. Audi A2 e-tron è la nostra promessa di rispondere a queste richieste. Efficienza, dimensioni contenute e sicurezza sono i pilastri della nuova compatta a elettroni, che renderà ancora più accessibile l’offerta BEV del Brand”. Il nome è un chiaro riferimento all’A2 che, 26 anni fa, sorprese tutti con le linee da piccole monovolume e di cui la A2 e-tron raccoglie il testimone nell’era elettrica. Il nuovo modello porta al debutto una nuova famiglia di auto elettriche che verrà prodotta in Germania, presso l’headquarter di Ingolstadt. “Con la produzione di un’ulteriore gamma BEV a Ingolstadt garantiamo posti di lavoro e offriamo mobilità elettrica made in Germany”, ha aggiunto Döllner

Vendite 2025 in calo, solo l’elettrico in controtendenza: +36%

Nel 2025, il Gruppo Audi (che fa capo a Volkswagen e comprende Bentley, Lamborghini e Ducati) ha consegnato 1.644.429 auto, rispetto a 1.692.548 del 2024. In controtendenza la vendita di elettriche con marchio Audi: sono state 223.032 (nel 2024 164.480) con un incremento del 36% rispetto all’anno precedente. Molto apprezzate in particolare la Q6 e-tron (circa 84.000 unità) e la A6 e-tron (circa 37.000 unità). Ma è chiaro che con la A2 la platea di possibili acquirenti si amplia notevolmente, facendo lievitare questi numeri. L’arrivo della ‘piccola’ Audi (prezzo comunque non inferiore ai 30 mila euro) accompagna lo sforzo del gruppo VW nel proporre elettriche di dimensioni e costi più accessibili. Volkswagen ha appena annunciatol’arrivo della ID.Cross (prezzi da 28 mila euro), che andrà ad affiancare ID.Polo, Skoda Epiq e Cupra Raval

– Leggi anche / Autocritica Renault sulle batterie: “Servono scelte più tempestive, con la Megane invece…”