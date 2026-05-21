Audi A2 e-tron arriva in autunno: eccola

Ecco quanto vende la Casa tedesca in Italia

La base tecnica su cui si basa la nuova A2 dovrebbe essere la stessa (da poco rinnovata) della Cupra Born e della WW.ID3 Neo. La produzione avverrà nella sede centrale di Ingolstadt. Scelta che, secondo l’azienda, sottolinea l’impegno a trasformare gli stabilimenti in Germania e in Europa. Sulla A2 l’Audi conta molto anche per smuovere le vendite di auto elettriche in Italia, finora non certo entusiasmanti. Nei primi 4 mesi dell’anno le EV immatricolate, secondo le statistiche Unrae, sono state 1.552, su un totale di 29.097, poco più del 5%. La più venduta è stata la Q4, con 561 pezzi, seguita dalla Q6 con 546, dalla A6 con 171 e dalla e-Tron GT con 84. Per capire le potenzialità della nuova A2 occorrerà attendere motorizzazioni, batterie e autonomia, che saranno comunicate entro l’estate.