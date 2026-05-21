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il21 Maggio 2026
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Audi A2 e-tron arriva in autunno: eccola

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Audi A2 e-tron arriva in autunno. La conferma dalla Casa di Ingolstadt, che ha messo in rete le immagini del nuovo modello, che sta ultimando i test. Con prove nei Paesi nordici, nella galleria del vento e su strada in diversi Paesi del continente.

Audi A2 e-tron, ultimi test prima del lancio

audi A2 e-tron

Arriva una Audi elettrica dai prezzi più abbordabili. In una gamma che ora offre un solo modello sotto i 50 mila euro, la Q4 a 42.690  nella versione con 411 km di autonomia. La A2, erede di un modello a benzina lanciato nel duemila con alterne fortune, è stata sottoposta per tutto l’inverno a prove nel gelo nella Svezia del Nord. Per saggiarne non solo la tenuta di strada, ma soprattutto gestione termica e tenuta di capacità della batteria. Mettendo a punto anche l’interazione tra la trasmissione elettrica, il sistema di controllo dei freni e il telaio. In Germania i test avvengono invece nella valle bavarese di Altmühltal, famosa per i repentini saliscendi, le superfici stradali variabili e le curve con angoli stretti. Qui si valutano il telaio e i sistemi di assistenza alla guida nelle più stressanti condizioni quotidiane. Nella galleria del vento, poi vengono testate efficienza aerodinamica, livelli di rumore e stabilità termica nelle condizioni peggiori.

Ecco quanto vende la Casa tedesca in Italia

audi A2 e-tron

La base tecnica su cui si basa la nuova A2 dovrebbe essere la stessa (da poco rinnovata) della Cupra Born e della WW.ID3 Neo. La produzione avverrà nella sede centrale di Ingolstadt. Scelta che, secondo l’azienda, sottolinea l’impegno a trasformare gli stabilimenti in Germania e in Europa. Sulla A2 l’Audi conta molto anche per smuovere le vendite di auto elettriche in Italia, finora non certo entusiasmanti. Nei primi 4 mesi dell’anno le EV immatricolate, secondo le statistiche Unrae, sono state 1.552, su un totale di 29.097, poco più del 5%. La più venduta è stata la Q4, con 561 pezzi, seguita dalla Q6 con 546, dalla A6 con 171 e dalla e-Tron GT con 84. Per capire le potenzialità della nuova A2 occorrerà attendere motorizzazioni, batterie e autonomia, che saranno comunicate entro l’estate.

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il21 Maggio 2026
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Visualizza commenti (1)
  1. Walter
    il 21 Maggio 2026

    Mi sembra comunque molto caro, no?
    Piu’ caro di una Model3 – nonostante sia piu’ piccola e con meno autonomia.
    Sembra che nessuno riesca a tirar fuori un’utilitaria decente, con 400-500Km di autonomia per 20~25Keur.

    Rispondi

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