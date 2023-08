Atto 3 e MG4, best-seller cinesi in Europa

Atto 3 e MG4: sono queste le due elettriche cinesi che cominciano a scalare le classifiche di vendita in Europa, con alle spalle giganti come BYD e SAIC.

Atto 3 e MG4: la BYD è un successo in Nord Europa…

Del successo di MG4 si parla da tempo: è già salita al sesto posto tra le elettriche più vendute in Europa, con oltre 30 mila immatricolazioni. Facile prevedere che entro fine anno sarà nella top five, superando la 500e. Ma ora un’altra cinese comincia a dar segni di ottimo gradimento. In Svezia, uno dei mercati più avanzati per l’elettrico, in luglio è stata l’EV più venduta, superando la Volkswagen ID.4 e la BMW i4. Non stiamo parlando di grandi numeri, perché quello svedese è un piccolo mercato, ma 721 immatricolazioni in un mese sono il segnale di una notevole potenzialità per il Suv cinese. In Italia la Atto 3 ha un listino a partire da 41.990 euro (IPT esclusa). Quindi con incentivo statale. Monta una blade battery da 60,5 kWh, con autonomia WLTP di 420 km. Km che arrivano fino a 565 km nel ciclo urbano. Il motore ha 150 kW/204 CV, con 310 Nm di coppia (accelerazione 0-100 in 7,3″). Qui sopra il nostro VIDEO-TEST.

…e la seconda sarà costruita in Europa (non certo in Italia…)

Quanto a MG4, le ambizioni del marchio cinese non si fermano certo alla posizione conquistata finora. Si sta studiando seriamente la possibilità di costruirla in Europa, in una fabbrica costruita ad hoc. William Wang, capo europeo di MG Motor, sta valutando se e quanto la produzione sarebbe più costosa che in Cina. Con una sorta di casting che prende in esame diverse location del Vecchio Continente: “Dobbiamo controllare i costi energetici, il costo del lavoro, proprio tutto, per scoprire qual è il paese migliore. Abbiamo bisogno di un calcolo molto dettagliato“, ha detto Wang ad Automotive News. Ma la decisione di costruire una fabbrica qui sembra ormai presa: “Se vendi 200.000 auto all’anno devi costruire in loco”, ha spiegato Wang. Ma pesa sulla decisione anche l’esigenza di sottrarsi al dazio sull’importazione del 10%, dazio che potrebbe anche essere inasprito in futuro. Del resto la stessa BYD vuole costruire un fabbrica in Europa ed è oggetto di un notevole pressing da parte del governo francese. L’Italia? Non pervenuta.