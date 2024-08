Attenzione: in Italia nessun limite per le auto elettriche sui traghetti

Questo il titolo: “Traghetti e auto elettriche (e plug-in): anche in Italia scatta il limite sulla carica”. Attenzione non è così. Nelle tratte nazionali della Grimaldi Lines non esiste nessun limite per la ricarica. Come ci hanno confermato dal call center della compagnia. La legge (non oltre il 40% della ricarica) vale solo a bordo della M/n Kydon Palace, del vettore greco Minoan Lines in partenza da Brindisi.

Partite tranquilli per tutte le rotte italiane, eccezione solo per un armatore greco

Il titolo dell’articolo ha creato la solita confusione sui social. E’ emersa, quindi, la “verità” dei soliti pseudo esperti, ci sguazzano i troll in servizio permanente e restano allenati gli scettici del punto e virgola.

Il solito esercizio dei mestieranti specializzati nel tiro all’elettrico. Siamo così costretti a leggere le cose più assurde. Se nel nostro gruppo Facebook Giuseppe Tinebra scrive: “Balla colossale. Prima di partire ho chiesto al numero verde di Grlmaldi lines dove mi hanno detto che non c’era nessuna limitazione“. C’è chi gli risponde: “ll sito riporta altre informazioni, a dimostrazione che i call-center non servono a niente“.

Oltre la telefonata al call center vediamo il sito della Grimaldi dove è scritto molto chiaramente che la “normativa (il livello di carica della batteria non deve superare il 40% al momento dell’imbarco Ndr) si applica solo per imbarchi a bordo della M/n Kydon Palace, del vettore greco Minoan Lines“.

Ovvero la diposizione vale solo per le tratte: Brindisi-Igoumenitsa partenze notturne e diurne; Brindisi-Corfù e Corfù-Brindisi. Stop (al panico).

Una doverosa precisazione perché in questo caso ci si limita al titolo, poi usato in modo arbitrario dai soliti troll nonostante il testo dell’articolo sia corretto, ma in rete si fa il pieno di notizie allarmanti su tema. Eppure si viaggia bene come abbiamo raccontato qui e nei giorni scorsi ne abbiamo viste non poche nei traghetti verso la Sardegna.

Riduzione della ricarica al 30% a bordo di Corsica Linea

Se in Italia nessuna restrizione all’imbarco dell’auto elettrica per le tratte nazionali in Francia con Corsica Linea – fa servizio con la Corsica e alcuni Paesi nel Nord Africa – c’è l’obbligo di imbarcarsi con carica limitata.

Così ci hanno risposto dal customer service: “Vanno dichiarati al momento della prenotazione per essere identificati e la carica al momento dell’imbarco non deve superare il 30%“.

Eppure la compagnia è impegnata su diversi fronti nella riduzione delle emissioni nocive. Su alcuni traghetti e in alcuni porti spegne i motori per l’alimentazione elettrica da terra riducendo in modo significativo l’inquinamento locale.

