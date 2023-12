Attenti a lodare troppo Tesla, la gara è agli inizi

Attenti a lodare troppo Tesla, è un fenomeno di moda che passerà. Giovanni, un esperto lettore milanese, ci mette in guardia da facili entusiasmi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Attenti a lodare troppo Tesla: quella dell’auto è una maratona, Elon Musk è solo uno sprinter

“Cari amici di Vaielettrico, vorrei mettervi in guardia da tutto questo entusiasmo, vostro e dei lettori, che circonda tutto quello che fa Tesla. Ho lavorato per molti anni in un settore contiguo all’automobile e se c’è una cosa che ho imparato è che questo è un mondo in cui si vince o si perde sui tempi lunghi. Mentre invece questo Elon Musk di cui tanto si parla mi sembra uno sprinter, interessato più alla politica e agli affari che non all’automobile. Non discuto il successo attuale di Tesla, ma ho l’impressione che il successo delle sue auto sia legato al fatto che sono prodotti molto di moda. E le mode, si sa, passano. Mi capita di osservare chi le guida qui a Milano: scendono dall’auto e mi sembra di vedere i figli dei cumenda di una volta. Quindi: cautela nei giudizi, tempo qualche anno e le Case storiche ribalteranno le classifiche di vendita anche nell’elettrico. E magari nel frattempo Musk si occuperà di altro: sarà in politica o su un’astronave che punta su Marte...“. Giovanni Sermasi

Una moda? Forse, ma c’è anche tanta tanta sostanza

Risposta. Ci sarà la componente moda nel successo di Tesla, ma c’è anche tanta tecnologia (e tanta concretezza) a fare la differenza. Oltre a un rapporto qualità-prezzo che non ha eguali nella concorrenza di qualsiasi segmento. Musk è un personaggio controverso, ma in questo campo bisogna dargli atto di avere avuto alcune intuizioni geniali.

E di avere trovato risorse enormi per metterle in pratica. Cito solo l’esempio della rete dei Supercharger, il più importante network di ricarica al mondo. Installato con tecnologia e capitali propri e in grado di offrire prezzi imbattibili dalla concorrenza delle società dell’energia. E poi ci sono efficienza e prestazioni a parlare per Tesla.

Non lo diciamo noi, lo dicono anche testate come Quattroruote che non hanno mai fatto sconti all’elettrico. Nell’ultimo numero è stato pubblicato un test con 14 auto a batterie per verificarne l’autonomia reale. Ha vinto Tesla Model 3 con 574 km percorsi, davanti alle ben più costose Hyundai Ioniq 6 (559 km) e Subaru Solterra (431).

E qui: video-test di Paolo Mariano con la nuova Model 3

