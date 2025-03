Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Attentato anti Tesla in Francia, nello store di Plaisance-du-Touch vicino a Tolosa: 12 vetture sono state incendiate, con un danno stimato in 700 mila euro.

Delle vetture incendiate otto sono state completamente distrutte, mentre quattro risultano danneggiate. La Polizia ha aperto immediatamente un’indagine perché una parte della recinzione risulta abbattuta e tutto fin da subito ha fatto pensare a un incendio doloso. Anzi, i gendarmi hanno apertamente escluso che le fiamme abbiano avuto origine accidentale. Philippe Guyot, sindaco della città in cui è avvenuto l’incendio, ha confermato che i vigili del fuoco hanno “effettuato le prime analisi per determinare l’origine delle fiamme. Ma con tre inneschi diversi deve trattarsi di incendio doloso“. Ovviamente i media locali hanno collegato l’evento con le proteste che stanno sollevando in tutta Europa le posizioni politiche estreme assunte dal proprietario di Tesla, Elon Musk.

Timori di altri gesti per le posizioni politiche di Elon Musk

L’incendio è stato poi rivendicato da un collettivo sedicente ecologista locale chiamato IAATA (Information Anti Authoritaire Toulouse et Alensurans) con un testo diffuso sul web. In passato Tesla era stato oggetto di vivaci contestazioni, ma si era trattato per lo più di gesti dimostrativi, con danni limitati. In Europa l’epicentro delle proteste era stata la zona in cui è stata costruita la fabbrica tedesca del marchio di Elon Musk, a Grunheide, non lontano da Berlino. Proteste legate al taglio degli alberi nelle foreste circostanti l’impianto e ai timori sui consumi d’acqua. Anche se un episodio di Tesla date alle fiamme si era verificato proprio nella capitale tedesca nel giugno scorso. E in marzo era stato dato alle fiamme un traliccio ad alta tensione nei pressi della fabbrica. Ora però crescono le preoccupazioni in tutta Europa.