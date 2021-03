Attenta Tesla, VW ti prende già l’anno prossimo. Firmato: UBS

Attenta Tesla, Volkswagen ti contenderà già l’anno prossimo la leadership mondiale nelle auto elettriche. Lo dice un’analisi di una delle maggiori banche svizzere, l’UBS.

Attenta Tesla, smontando la Volkswagen ID.3…

Il report dell’UBS si basa su un attento studio tecnico delle potenzialità della principale piattaforma del Gruppo Volkswagen, la MEB. Stiamo parlando del cuore dell’auto elettrica, in grado di determinarne prestazioni, autonomia e costi. E Patrick Hummel, Head of European and US Auto & Mobility Research di UBS, valuta la MEB l’arma che già nel 2022 può consentire di raggiungere la Casa californiana. Tesla, lo ricordiamo, domina il mercato globale con una quota di circa il 18% e la leadership indiscussa del Model 3. Ma la MEB è l’arma con cui la Volkswagen può costruire una famiglia di modelli in grado di rimontare. Per dirlo, gli analisti dell’UBS hanno fatto smontare e analizzare in ogni singolo pezzo una ID.3, la prima elettrica di nuova generazione VW. E il risultato è talmente positivo da raccomandare subito l’acquisto di azioni VW. Una sentenza ripresa con enfasi sul sito ufficiale della Casa tedesca, visto il prestigio dell’UBS. E salutata con entusiasmo dallo stesso Herbert Diess, CEO di Volkswagen Group, su LinkedIn .

Attenta Tesla, ecco i punti di forza della MEB

Le conclusioni dello European and US Auto & Mobility Research di UBS sono :