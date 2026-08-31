Strade piene di buche? Danno la colpa alle auto elettriche…

Strade piene di buche in tutta Europa. La colpa? C’è chi si affretta ad accusare le auto elettriche, a causa del loro maggior peso.

Strade piene di buche? L auto pesano (tutte) di più

Ci sono autostrade che un tempo erano cosndierate un gioiello e oggi sono costellate di buche. Con continui lavori in corso per interminabili operazioni di ripristino. E anche fuori dai caselli la situazione non migliora, con piccole voragini che ti fanno sobbalazare mentre sei alla guida. Ma davvero la colpa è dell’elettrico, come spesso capita di leggere nei forum che impazzano sui social? In realtà è il peso medio (assieme alle dimensioni) di tutte le auto a continuare ad aumentare. Colpa anche della moda dei Suv, arrivati a incidere per la la metà delle vendite totali in Italia. Fatto sta che in 9 anni si è passati da 1.553 a 1.947 kg di peso medio delle nuove auto vendute, con un aumento di quasi 4 quintali. Con capitali come Parigi e Londra a studiare iniziative per tassare le più ‘ciccione’, come appunto i Suv.