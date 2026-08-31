Strade piene di buche? Danno la colpa alle auto elettriche…

Strade piene di buche in tutta Europa. La colpa? C’è chi si affretta ad accusare le auto elettriche, a causa del loro maggior peso.
Strade piene di buche? L auto pesano (tutte) di più
Ci sono autostrade che un tempo erano cosndierate un gioiello e oggi sono costellate di buche. Con continui lavori in corso per interminabili operazioni di ripristino. E anche fuori dai caselli la situazione non migliora, con piccole voragini che ti fanno sobbalazare mentre sei alla guida. Ma davvero la colpa è dell’elettrico, come spesso capita di leggere nei forum che impazzano sui social? In realtà è il peso medio (assieme alle dimensioni) di tutte le auto a continuare ad aumentare. Colpa anche della moda dei Suv, arrivati a incidere per la la metà delle vendite totali in Italia. Fatto sta che in 9 anni si è passati da 1.553 a 1.947 kg di peso medio delle nuove auto vendute, con un aumento di quasi 4 quintali. Con capitali come Parigi e Londra a studiare iniziative per tassare le più ‘ciccione’, come appunto i Suv.
Poca manutenzione e fenomeni climatici estremi
Un sito spagnolo, Hibridosyelectricos, ha cercato di capire a che cosa si deve il degrado dei manti stradali. Uno dei motivi, comune un po’ a tutti i Paesi, é legato ai tagli nelle spese di manutenzione. Segue la spiegazione di quanto incidono i fenomeni climatici estremi a cui assistiamo negli ultimi anni: “La vera formazione delle buche è strettamente legata ai cicli meteorologici di congelamento e sbrinamento. Combinati con il passaggio pdel traffico. Nei climi con temperature intorno a 0 gradi Celsius, l’acqua piovana penetra attraverso le microfessure del fondo. Quando si congela, il liquido si espande separando gli aggregati e indebolendo lo strato superficiale. Mentre il bitume diventa fragile col freddo. Quando le ruote passano sopra quell’area indebolita dalla frattura interna del materiale, l’asfalto cede e si stacca...Anche le ondate di calore estremo legate dal cambiamento climatico ammorbidiscono e sciolgono gli strati bituminosi inferiori. Accelerando il collasso strutturale indipendentemente dall’auto che ci passa sopra.
Strade piene di buche? I mezzi pesanti i veri colpevoli
Ma c’è dell’altro: “Per capire come si degrada la strada”, scrive il sito spagnolo, “gli ingegneri ricorrono alla legge della 4° potenza. Un principio fisico che stabilisce che il danno strutturale subita da una carreggiata aumenta in proporzione al carico sostenuto da ciascun asse. Elevato alla 4° potenza. In base a questa regola, se il carico su un asse raddoppia, il deterioramento trasmesso al pavimento non viene moltiplicato per due, ma di circa 16 volte. Applicando questo calcolo meccanico, i veicoli pesanti di merci e i camion di grande tonnellaggio si confermano le vere cause del deterioramento strutturale sulla pavimentazione. Il passaggio di un singolo camion pesante genera un livello di usura equivalente al traffico continuo di migliaia di auto insieme. Il che diluisce l’impatto che può avere la differenza di peso esistente tra un’auto convenzionale e un’elettrica“.
Le buche ci sono perchè non fanno manutenzione e si mangiano i soldi in altro modo……