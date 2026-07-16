Atop venduta a Lichtenberg, investitore austriaco













Atop venduta a Lichtenberg, un investitore austriaco. L’azienda toscana produce linee di produzione per statori e rotori di motori elettrici.

Atop venduta a Lichtenberg: produce componenti per motori EV

Fondata nel 1993 a Barberino Val d’Elsa, ATOP è stata tra le prime aziende a industrializzare la tecnologia hairpin per motori a trazione elettrica. Costruendo un ampio portafoglio di tecnologie proprietarie, tutelato da oltre 680 brevetti concessi e in fase di concessione. Oggi conta 135 dipendenti e serve OEM internazionali e fornitori Tier 1, con un forte focus sulle applicazioni e-mobility. Affiancato da soluzioni per applicazioni industriali, elettrodomestici ed elettroutensili.”Dopo anni di crescita dinamica, il mercato e-mobility è stato recentemente caratterizzato da incertezze macroeconomiche e da un contesto politico in evoluzione”, si legge in un comunicato. “Incertezze che hanno determinato un rallentamento delle decisioni di investimento in tutto il settore. Si intravedono ora i primi segnali di ripresa del mercato, con un rinnovato slancio negli investimenti da parte di OEM e fornitori“. Lichtenberg Capital investe scommettendo su una rirpesa.

Ima l’aveva acquistata da Luca di Montezemolo

A cedere la quota di maggioranza è IMA Gruppo, leader nella progettazione e produzione di macchine automatiche per l’industria farmaceutica. IMA, che ha sede a Bologna, aveva acquisito una partecipazione di maggioranza in ATOP nel 2019. Rilevando l’azienda (che viene da un 2025 difficile) da un fondo guidato da Luca di Montezemolo. Pagando 230 milioni di euro per la quota di maggioranza. Ora non è stato annunciato di quale entità è la quota venduta, né a quale prezzo. Perché l’azienda bolognese ha deciso di vendere? “IMA sta concentrando sempre più la propria attenzione sui business storici del Gruppo, con particolare riguardo al settore farmaceutico”, spiega il presidente Alberto Vacchi. “La cessione si inserisce in un più ampio piano strategico volto a razionalizzare il portafoglio del Gruppo e a rafforzarne il focus sul core business”.