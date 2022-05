Atlante vince a Buccinasco: 46 punti di ricarica

Atlante vince a Buccinasco, comune dell’hinterland milanese, la gara per installare 46 punti di ricarica, battendo due proposte concorrenti.

Atlante vince a Buccinasco, 38 colonnine rapide, 8 veloci: ecco dove

In una zona che finora era quasi esclusivo dominio di A2A, la società del gruppo Noah installerà 38 punti di ricarica rapida e 8 punti di ricarica veloce. Il bando era stato pubblicato in febbraio e, secondo il Comune della Città Metropolitana di Milano, è solo una prima tappa nella creazione di una rete di colonnine. “Il nostro regolamento prevede una diffusione capillare delle colonnine in modo da coprire tutto il territorio comunale, anche a servizio dei condomini“, si legge sul sito di Buccinasco. “Resta aperta la possibilità anche per altri operatori che invitiamo a presentare le loro proposte per gli altri spazi disponibili”. Sei stalli saranno installati in via Lomellina (Aldo Moro), sei anche in via Garibaldi(Costituzione) e via Primo Maggio (Emilia). Otto stalli in via delle Azalee (Artigianato), tre in via Pietro Micca 6/a e anche in via Salieri 13, in via Lario 9 e via Emilia (Galli). Altri quattro, infine, in via Friuli (Gelsi) e in via Dante.

Con Free to X ha vinto a Linate e Malpensa

“ Sono molto orgoglioso di questo importante risultato: è il primo comune del milanese ad affidarci completamente l’installazione e la gestione dei servizi di ricarica. Atlante ha realizzato l’offerta più competitiva puntando su soluzioni di sostenibilità e ricarica rapida con una copertura capillare su tutto il territorio”, ha commentato Stefano Terranova , amministratore delegato di Atlante. La società (nata da Engie EPS), tramite la holding Nhoa, fa capo a TCC, una grande azienda di Taiwan attiva nel settore del cemento. E annuncia di “voler sviluppare la più grande rete di ricarica veloce e ultraveloce del Sud Europa“. Oggi dichiara di avere 800 punti di ricarica online e in costruzione in Italia . Tutto integratato al 100% con la rete, alimentata da energia da rinnovabili e supportata da sistemi di accumulo. Atlante è già attiva nell’area metropolitana di Milano, dove con Free To X costruirà 25 punti di ricarica negli aeroporti di Linate e Malpensa.

— Iscriviti gratuitamente alla Newslettere al canale YouTube di Vaielettrico.it —