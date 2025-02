Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Atlante ricarica Torino Caselle: un altro aeroporto si dota della colonnine per auto elettriche, grazie alla partnership con Sagat, società di gestione dello scalo.

Installati 19 punti, con potenze da 22 a 400 kW

Le infrastrutture, distribuite nelle principali aree di parcheggio dell’aeroporto, comprendono 19 stalli elettrificati alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Le stazioni offrono una potenza che varia dalla ricarica quick da 22kW fino all’ultra-rapida da 400kW. Il target è formato da tutti coloro che frequantano Caselle: passeggeri, accompagnatori, rent-a-car, taxi e mezzi di pubblica mobilità… Le postazioni sono ovviamente accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e progettate per rispondere alle esigenze di tutti, comprese le persone a ridotta mobilità. Presso il parcheggio Bye&Fly, inoltre, gli utenti che ricaricheranno con Atlante avranno diritto fino ad un’ora di sosta gratuita. Con questa inaugurazione, Atlante rafforza la sua presenza nei principali aeroporti italiani. Contando già su quattro stazioni ultra-fast presso Roma Fiumicino, una a Milano Linate, una a Milano Malpensa e raggiungendo gli oltre 50 punti di ricarica attivi.

Strutte preziose per chi aspetta un passeggero

Si tratta di strutture molto utili in particolare per chi va in aeroporto a prelevare una persona. E può far fruttare l’attesa, a volte snervante, con la ricarica dell’auto. Eliminando anche il peso e il costo del parcheggio. Ma è chiaro che ha una forte valenza anche per tutti coloro che frequentano giornalmente l’aeroporto per lavoro, a partire dai tassisti elettrici: “Con queste stazioni, confermiamo il nostro ruolo trainante nel coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e accessibilità”, spiega Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia. “Soprattutto in un settore chiave come quello aeroportuale, trasformando la mobilità elettrica in una realtà concreta per tutti. L’ingresso dell’Aeroporto di Torino nel network Atlante, che conta più di 1.200 punti di ricarica online, tra cui i progetti in corso per lo sviluppo della nostra rete di ricarica sulla rete autostradale italiana, rafforza il nostro posizionamento come uno dei principali operatori. Non solo nella zona, dove si trovano anche le nostre stazioni nel centro commerciale ToDream e nel Settimo Cielo Retail Park, ma in generale in Italia ed Europa”.

