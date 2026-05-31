





Atlante ricarica Montalcino con 8 ultra-fast. Avviati i lavori della nuova stazione, per fare del borgo un modello di mobilità sostenibile in Toscana.

Atlante ricarica Montalcino con potenze fino a 600 kW

La posa della Pietri si è svolta alla presenza del Sindaco di Montalcino, sen. Silvio Franceschelli, e del CEO di Atlante Stefano TerranovaLa stazione, che si trova all’ingresso del Comune, ospiterà 8 punti di ricarica ultra-fast con potenza dei charger fino a 600kW. Una soluzione che garantisce tempi di sosta minimi e un’esperienza di ricarica fluida. Il sito sarà inoltre dotato di un sistema di accumulo energetico che consentirà di ottimizzare la gestione dei flussi di energia. Supportando l’erogazione di elevate potenze di ricarica senza gravare sulla rete elettrica nazionale. Una soluzione innovativa che contribuirà anche alla stabilizzazione dei picchi di consumo e alla fornitura di servizi di flessibilità alla rete. Ovviamente si punta molto anche sui tanti turisti stranieri che visitano questa località, celeberrima per il Brunello.

Clientela turistica d’eccellenza

“Oltre a fornire un servizio essenziale per i residenti, questa stazione è pensata anche per servire una vasta moltitudine di turisti”, conferma Stefano Terranova, CEO di Atlante.. “Basti pensare che circa il 60% del turismo internazionale in Italia sceglie proprio la Toscana. Montalcino in particolare poi è una meta di fama mondiale, per la bellezza del suo borgo e l’importanza dei suoi vigneti da dove si ottiene il famosissimo Brunello. Non da ultimo, essere presenti qui, nel cuore delle strade dell’Eroica, sottolinea la nostra missione: integrare l’innovazione ultra-fast charging nel rispetto della bellezza e della tradizione di territori unici al mondo” le parole di Stefano Terranova, CEO di Atlante. “Questa stazione rappresenterà un servizio concreto per cittadini, imprese e visitatori. Contribuendo a rendere il sud della Toscana sempre più connesso alle nuove esigenze della mobilità elettrica“, aggiunge il