Atlante ricarica le flotte: ecco che cosa offre







Atlante ricarica le flotte, con proposte semplici e facilmente adottabili dedicate sia ai guidatori elettrici che alle aziende. Articolo + (qui sotto) VIDEO-INTERVISTA con Marco Oliver Rossi (Chief Commercial Officer), e Silvia La Cognata (Revenue and Partnerships Manager).

Atlante ricarica le flotte, grazie a un network veramente europeo

Due top manager di Atlante Italia, Marc-Oliver Rossi, Chief Commercial Officer, e Silvia La Cognata, Revenue and Partnerships Manager, sono stati i protagonisti di una video-intervista visibile su YouTube. Durante la quale sono state fornite risposte alle domande dei nostri follower collegati in diretta. Si è discusso del lavoro che Atlante svolge per semplificare la vita alle aziende che si avvicinano alla mobilità elettrica nella fase più cruciale, quella della ricarica. Con un ecosistema che è stato costruito ispirandosi all’esperienza costruita negli anni con le fuel card per i veicoli tradizionali. Partendo da una rete di ricarica che ormai conta oltre 4 mila punti in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e, da qualche mese, anche Svizzera. Grazie agli accordi di interoperabilità siglati con altri network come i partner della Charge League (Electra, Fastned e IONITY) e Free to X, gli utenti potranno usufruire in questi mesi di viaggi estivi della rete di ricarica più estesa in autostrada. Rossi ha ricordato che ora anche Atlante è presente con le sue innovative stazioni dotate di stoccaggio di energia presso le autostrade italiane ,con una rete che continua a espandersi.

Un portale B2B e un consulente dedicato (anche per le PMI)

Rossi ha spiegato l’approccio scelto da Atlante quando, due anni e mezzo fa, ha iniziato ad assistere nelle flotte. A partire da un portale B2B semplice e intuitivo: “Abbiamo capito dai fleet manager che serviva anche un prodotto consulenziale, per chiarire i tanti dubbi che affliggono chi pensa di passare all’elettrico”. La Cognata ha spiegato in che modo i clienti possono ricaricare: “Utilizzando la nostra app o la tessera RFID personalizzabile. A brevissimo sarà possibile inserire sulla app anche il dato chilometrico. Sarà consultabile facilmente dal cliente e allo stesso tempo anche l’azienda avrà la possibilità di verificare e inserire dei plafond di consumo”. Anche la tariffa di ricarica viene concordata con il cliente: “La definiamo direttamente all’inizio del rapporto contrattuale. E possiamo assicurarvi che in due anni e mezzo non l’abbiamo mai aumentata, anzi è stata spesso ridotta”.

Tariffe personalizzate, anche per le auto private dei dipendenti

Molto interessante la possibilità data ai dipendenti delle società clienti di fruire della tariffa aziendale anche per le ricariche con l’auto elettrica personale. Le ricariche non vengono fatturate di volta in volta, ma solo mensilmente, semplificando anche la parte burocratica. Il servizio Atlante inoltre è a disposizione non solo delle aziende medio-grandi, ma anche delle tante piccole realtà che operano in Italia. La rete Atlante e dei suoi partner è presente nelle principali città italiane, lungo le primarie arterie di traffico autostradale e cittadino, negli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino Caselle. Nonché presso poli logistici e commerciali.