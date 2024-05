Atlante ricarica anche Caselle: la società del Gruppo NHOA si è aggiudicata la gara indetta da SAGAT S.p.A., l’azienda che gestisce l’Aeroporto di Torino.

Previsti 19 stalli da 22 a 200 kW, in 6 aree dell’aeroporto torinese

Il bando di gara si inserisce in una più ampia strategia di sostenibilità di SAGAT, denominata Torino Green Airport. Il piano, lanciato nel 2021, ha come obiettivi la gestione dell’infrastruttura e delle operazioni aeroportuali in maniera efficiente dal punto di vista energetico. Riducendo i consumi e aumentando l’autoproduzione da fonti rinnovabili. In questo contesto, Atlante realizzare stazioni di ricarica quick, rapida e ultra-rapida alimentate al 100% da rinnovabili. I 19 stalli, con possibilità di successivo allargamento, saranno dislocati in sei aree dell’aeroporto, a beneficio di passeggeri e accompagnatori, rent-a-car e pubblica mobilità. ll progetto prevede l’utilizzo di pensiline e soluzioni modulari, che vanno dalla ricarica quick da 22kW all’ultra-rapida da 200kW. Nonché di sistemi di accumulo d’energia per affrontare i momenti di picco nella domanda.

Atlante ricarica anche Caselle, dopo Fiumicino, Linate e Malpensa

Prevista anche l’introduzione di una soluzione innovativa per la dissuasione dell’occupazione abusiva degli stalli. E le colonnine saranno accessibili anche alle persone a ridotta mobilità. L’accordo con SAGAT-Torino porterà Atlante ad essere presente nei maggiori aeroporti italiani, con oltre 50 ricariche, includendo Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa. “Siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri successi uno tra i più importanti hub del nord-ovest, che consolida la nostra posizione di leader nel settore strategico degli aeroporti”, spiega Stefano Terranova, CEO di Atlante. “Grazie alle nostre stazioni di ricarica alimentate da energia rinnovabile contribuiremo al piano di sostenibilità dell’Aeroporto di Torino. Offrendo un servizio prezioso per tutti i viaggiatori e gli utenti dell’aeroporto e della comunità adiacente. E costruendo un ecosistema di mobilità che abiliti la ricarica in pochi minuti di ogni veicolo elettrico”.

